Переславль-Залесский, Ярославская область, 28 июля, 2020, 16:29 — ИА Регнум. В Ярославской области прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенничестве в сфере предоставления ритуальных услуг. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт Генеральной прокуратуры.

Admpereslavl.ru Кладбище в Переславле

На скамье подсудимых бывшие директор, коммерческий директор и два смотрителя муниципального казенного унитарного предприятия города Переславля-Залесского «Ритуал». МУП осуществляет хозяйственное управление городским кладбищем. Бывшие сотрудники «Ритуала» обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.

«По версии следствия, в 2017—2019 гг. злоумышленники, обманывали потребителей услуг, сообщая им, что для получения более удачного участка для захоронения необходимо приобрести ограду, а бесплатные места предоставляются только на заболоченной части кладбища. При этом стоимость оград составляла от 30 до 60 тыс. рублей и превышала рыночную в несколько раз. Всего таким образом причинен ущерб 18 местным жителям в размере около 700 тыс. рублей», — отметили в Генеральной прокуратуре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, три сотрудника «Ритуала» Георгий Володин, Али и Татьяна Магеррамовы в апреле 2019 года были арестованы по требованию следствия. Руководитель предприятия Алексей Бойко тогда находится на подписке о невыезде. Уголовное дело о кладбищенском мошенничестве передано для рассмотрения в Переславский районный суд.