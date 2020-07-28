Брянск, 28 июля, 2020, 17:36 — ИА Регнум. 12 начинающих сельхозпроизводителей и две семейные фермы получат гранты на развитие хозяйств в Брянской области в 2020 году. Средства, в общей сложности почти 60 млн рублей, выделяют в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области», сообщили 28 июля в пресс-службе правительства региона.

Иван Шишкин. Стадо под деревьями

По пять миллионов рублей получат четверо молодых фермеров, занимающихся разведением КРС молочного направления. Ещё для восьми молодых аграриев предусмотрены гранты по три миллиона рублей на иные виды деятельности. Отбор прошли и две семейные фермы на развитие молочного животноводства: из Брянского (4,2 млн руб.) и Злынковского (10 млн рублей) районов.

Гранты начинающим сельхозпроизводителям предоставляются в регионе с 2012 года.