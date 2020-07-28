Москва, 28 июля, 2020, 16:03 — ИА Регнум. Министерство финансов РФ намерено конфисковать подозрительные накопления россиян и передать их в Пенсионный фонд России. Соответствующий законопроект уже внесен в правительство Минюстом. Новые нормы могут вступить в силу до конца этого года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банковская карта

Как отметили в Минфине, поправки в закон о незаконном получении денежных средств в Пенсионный фонд России (ПФР) нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса.

«Поправки, которыми конфискованные средства будут перечисляться в ПФР, будут внесены в статьи 46 и 146 Бюджетного кодекса. Изменения вносят в часть, где речь идет не только о конфискации имущества, а должны быть представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы», — отметил Жан-Поль Чуркин, общественный и политический деятель, финансовый аналитик, главный эксперт по госзакупкам Администрация города Балашиха.

Большинство депутатов Госдумы, представляющие различные партийные фракции поддержали это предложение и положительно отнеслись к законопроекту Минфина.

По мнению Жан-Поля Чуркина, данный законопроект действительно поможет избежать незаконное получение денежных средств, а также незаконное приобретение имущества. «Сейчас есть такой вариант, как недостача бюджета и получение денег незаконными путями, например, взятками и пр. В будущем будет хорошо, если полностью убрать наличные деньги и перевестись на банковские карты или на электронные расчетные счета — примерно такая идея у данного законопроекта. Можно сказать, что это первый шаг, чтобы отказаться от наличных денег, что позволит следить за доходом граждан и за их покупками недвижимости и т.д.», — говорит эксперт.

Однако пока остается неясным, кто будет осуществлять проверки в отношении законности получения денежных средств и какова будет минимальная сумма, попадающая под подозрение.