Несмотря на вспышки заражения коронавирусом в разных частях света, страны мира возобновляют международное авиасообщение. Россия не является исключением. С 1 августа открыто авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. При открытии границ и возобновлении авиасообщения каждая страна ориентируется на ситуацию с коронавирусом, число активных случаев и другие параметры. О том, какие страны открывают границы и запускают международное авиасообщение, и особенно ситуации в России, читайте в трансляции ИА REGNUM

Дарья Антонова ИА REGNUM Табло в аэропорту

15:51 28.07.2020 Стоимость недельного тура в Турцию на двоих в августе 2020 года, по данным туроператоров, колеблется от 55 до 102 тыс. рублей, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Туроператоры считают, что Турция не оттянет туристов с российских курортов. Скорее всего, наоборот, поможет разгрузить и снять чрезмерную нагрузку с юга России. Как сообщало ИА REGNUM, туры в Танзанию нельзя назвать бюджетными. Стоимость отеля в среднем составляет от $350 за семь ночей.

15:52 28.07.2020 Российские туроператоры открыли продажи туров в Танзанию. При этом они отмечают, что есть некоторые особенности при организации отдыха в этой стране, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Во-первых, в Танзанию пока не планируется чартерных авиарейсов. Есть туры на регулярные рейсы, но на них невысокий спрос. Во-вторых, в стране есть сложности с отельной базой, там нет большого количества отелей для размещения туристов.

15:54 28.07.2020 Каждый шестой житель России (16%) готов к поездке за рубеж после открытия международного авиасообщения с 1 августа. Таковы данные опроса рекрутингового агентства Superjob.ru. Однозначно готовы поехать отдыхать за границу, чаще всего в Турцию, Италию, Грецию и Испанию, 8% граждан, скорее готовы — 7%, среди молодых людей до 24 лет — 9%.

15:56 28.07.2020 Российские туроператоры не исключают продления курортного сезона в Турции до конца октября, а при условии теплой погоды и спроса на путевки — до конца ноября, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). В настоящее время все туры рассчитаны и доступны для бронирования на сайтах туроператоров. Перелеты будут осуществляться из трех российских городов (Москва, Санкт-Петербург и Ростов-на Дону) по трем турецким направлениям: Анталья, Бодрум и Даламан.

15:59 28.07.2020 Авиасообщение между столицами Грузии и Латвии — Тбилиси и Ригой — возобновится 5 августа, сообщила журналистам министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава. Подробности в материале: Авиасообщение между Грузией и Латвией возобновится 5 августа

16:23 28.07.2020 Уже в ближайшее время жители России получат возможность совершать авиаперелёты не только в три зарубежные страны, с которыми с 1 августа планируется возобновить авиасообщение (Великобритания, Турция и Танзания). Как сообщил 28 июля в эфире радиостанции и. о. заместителя директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Денис Микерин, Россия намерена расширить перечень этих государств.

16:48 28.07.2020 Первый иностранный перевозчик готов возобновить рейсы из петербургского аэропорта «Пулково» в Турцию. Об этом ИА REGNUM сообщили в аэропорту. Об этом: Первый иностранный перевозчик готов лететь из «Пулково» в Турцию

16:55 28.07.2020 Киргизия планирует возобновить воздушное сообщение с Россией, ОАЭ и Турцией после стабилизации эпидемиологической ситуации. Об этом 28 июля заявил премьер-министр республики Кубатбек Боронов на брифинге. По его словам, штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией принял решение возобновить международные авиарейсы. Глава правительства отметил, что МИД и другие профильные ведомства ведут переговоры по этому вопросу.

16:56 28.07.2020 Министерство иностранных дел и другими госорганы Киргизии уже ведут с зарубежными коллегами переговоры о возобновлении международных авиаперевозок. Об этом сегодня, 28 июля, на брифинге заявил премьер-министр Кубатбек Боронов. По словам высокопоставленного чиновника, авиасообщение между странами будет вновь открыто, если в стране и в мире не ухудшится эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусной инфекцией. Глава правительства отметил, что в первую очередь Киргизия намерена возобновить авиарейсы в Россию, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты.

16:57 28.07.2020 В Петербурге образован оперативный штаб по организации вывозных рейсов для граждан Узбекистана из России на родину. Об этом ИА REGNUM сообщили в Смольном. Подробности в материале: В Петербурге гражданам Узбекистана продают поддельные авиабилеты домой

16:57 28.07.2020 Ростовская область с 3 августа возобновит международное авиасообщение. В воздушной гавани уточнили, что с 3 августа возобновляются регулярные рейсы в Стамбул (полёты организует авиакомпания Turkish Airlines), с 10 августа — чартерные рейсы в Анталию, Бодрум и Даламан. Например, в Стамбул можно будет вылететь четыре раза в неделю на самолётах Airbus A319/A320. Особым условием является сдача теста на коронавирус. Пройти процедуру необходимо всем туристам, вернувшимся из-за границы, а также иностранным гражданам. Кроме того, пассажиры международных авиарейсов заполнят анкеты.

17:04 28.07.2020 Авиакомпания Turkish Airlines намерена со 2 августа возобновить воздушные рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул, а также с 10 августа открыть авиасообщение с Антальей, сообщает 28 июля пресс-служба управляющей компании авиагавани ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы». «Авиакомпания Turkish Airlines станет первым иностранным перевозчиком, который возобновит рейсы между Санкт-Петербургом и турецкими городами. Перелеты из Санкт-Петербурга в Стамбул будут осуществляться со 2 августа 2020 года. Авиасообщение с Антальей из Пулково возобновится с 10 августа 2020 года», — указано в сообщении пресс-службы.

17:18 28.07.2020 На следующем этапе возобновления авиасообщения власти Российской Федерации планируют разрешить авиаперевозки в Южную Корею и на Мальдивы. Об этом: Названы страны, с которыми Россия может восстановить авиасообщение

17:33 28.07.2020 Авиационные власти Казахстана прорабатывают вопрос об открытии авиасообщения с Таиландом и Грузией. Об этом 28 июля заявил председатель комитета индустрии туризма министерства культуры и спорта Казахстана Дастан Рыспеков на брифинге.

17:43 28.07.2020 Опубликованная памятка АТОР по посещению зарубежных курортов не гарантирует российским гражданам ни адекватной реакции принимающей стороны, ни полноценной медицинской поддержки, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода. «Любители путешествий, планирующие в 2020 году провести отдых за рубежом, по сути, принимают на себя все риски пребывания за пределами России. При малейшем подозрении, при выявлении симптомов заражения коронавирусом их могут попросту вышвырнуть из самолета и принудительно госпитализировать. Медицина в Турции и ЕС очень дорогая, две-три недели нахождения в медицинском учреждении с полным обследованием и надлежащим лечением может стоить путешественнику от 10 до 25 тыс. евро», — отметил эксперт.

17:52 28.07.2020 Пулково. Дарья Драй © ИА REGNUM

18:31 28.07.2020 Стоимость авиабилетов из Москвы в Анталью выросла на 42% после объявления о возобновлении авиасообщения с Турцией в августе этого года, сообщили 28 июля в пресс-службе сервиса путешествий «Туту.ру». Отмечается, что направление Москва — Анталья вышло на первое место по популярности в минувшие выходные — сейчас доля купленных билетов по этому направлению составляет 12% от всех запланированных поездок за рубеж. При этом число бронирований в Турцию за неделю выросло в пять раз.

18:56 28.07.2020 Правила въезда в Турцию крайне либеральные, и это говорит о том, что правительства двух стран провели огромную работу по санитарным мерам контроля в аэропортах и состыковали национальные стандарты карантинов, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя открытие международного авиасообщения. «Также решение об открытии границ говорит о том, что Турция нуждается в российских туристах гораздо острее, чем раньше.

19:06 28.07.2020 Пассажиропоток трёх московских аэропортов заметно вырос в июне 2020 года. Данные об этом опубликовали на сайте Росавиации. Ведомство опубликовало сведения об объёмах перевозок в столичных аэропортах «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково». Поток пассажиров в первый месяц лета по сравнению с маем 2020 года вырос в 3,6 раза. Наибольший рост перевозок произошёл во «Внуково» — в 8,4 раза. Всего услугами воздушной гавани воспользовались 470,9 тыс. пассажиров. Трафик в «Домодедово» вырос в 3,3 раза (716,8 тыс. пассажиров), в «Шереметьево» — в 2,7 раза (611,9 тыс. пассажиров).

19:39 28.07.2020 Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic. (сс) Aleksandrs Samuilovs

21:13 28.07.2020 Министерство туризма Черногории направило предложение национальному координационному совету по борьбе по заразными болезнями открыть границы для российских туристов. Читайте также: Властям Черногории предлагают открыть границы для туристов из России

22:27 28.07.2020 Открытие границ и возобновление международных полетов — правильное и нужное решение, в том числе для оживления сферы туризма. Это позитивный первый шаг, и все ждут дальнейшего открытия границ и расширения географии, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин. «Правительство России не случайно выбрало такие страны для возобновления международного авиационного сообщения. По мнению федерального оперштаба по мониторингу эпидемической обстановки, в отобранных государствах эпидемиологическая обстановка на достаточно стабильном уровне. Такое решение принималось не за один день, поэтому не думаю, что правительство стало бы рисковать и открывать границы, если бы был какой-то потенциальный риск увеличения заболеваемости коронавирусом. Естественно, все страны заинтересованы в снижении распространения коронавируса, поэтому принятые там меры по профилактике и дезинфекции на высоком уровне. На туристическую отрасль данное решение повлияет комплексно. Конечно, часть отдыхающих направится заграницу проводить свой отдых. Выездной туризм вырастет. Однако на внутреннем это практически не скажется, учитывая обстоятельства», — отметил он.

22:51 28.07.2020 Чемодан путешественника. Дарья Драй © ИА REGNUM

23:02 28.07.2020 Количество запросов на отдых в Турции подтверждает прогнозы аналитиков о высоком спросе на данное направление у российских туристов. Об этом заявила 28 июля исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. «Мы говорим о миллионах граждан, которые готовы отправиться на отдых при малейшей возможности. Количество запросов на Турцию только подтверждает прогнозы наших аналитиков. Это отнюдь не десятки тысяч, это миллионы», — сказала она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

07:37 29.07.2020 Майя Ломидзе отметила, что российским гражданам хочется наверстать упущенные из-за пандемии возможности. По её словам, Турцию выбрали те, кто до сих пор не принял никакого решения и не планировал отдыхать на отечественных курортах. Читайте также: АТОР: в Турцию готовы отправиться миллионы российских туристов

08:42 29.07.2020 Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский не советует жителям России выезжать на отдых за границу. «Я не советую никому ехать за рубеж — опять там застрянете, ведь до сих пор высок риск новой волны эпидемии. А те, кто проскочат — в Россию привезут заразу. Испания, Франция, Британия уже снова начинают закрываться. Потому что опять вспышки пошли», — отметил Жириновский в соцсетях. Читайте также: Жириновский не советует вылетать на отдых за границу

09:40 29.07.2020 Стало известно, что S7 10 августа возобновляет полёты в Турцию. Сообщается, что продажа билетов открыта.

09:41 29.07.2020 Авиасообщение между городами Кемерово и Анапа восстановлено и продлится до осени. Напомним, что из-за коронавируса летний срок начала сообщения был сдвинут. Возобновилось оно только после того, как были сняты ограничения. Подробности в материале: После длительного перерыва запущены авиарейсы из Кемерова в Анапу

10:36 29.07.2020 Посольство РФ в Турции сообщает, что с 29 июля 2020 года российские загранучреждения на территории Турции возобновляют выдачу всех категорий виз турецким гражданам и иностранцам, имеющим вид на жительство в Турции.

11:46 29.07.2020 Брюссель в очередной раз откорректировал список стран, гражданам которых разрешен въезд в Евросоюз. По данным «Ведомостей», в ЕС считают, что в России ситуация с СOVID-19 недостаточно благоприятна. Поэтому Еврокомиссия не разрешит въезд гражданам России с 1 августа.

13:30 29.07.2020 Исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе. atorus.ru

14:31 29.07.2020 Число бронирований туристических поездок в Турцию уже сейчас исчисляется десятками тысяч человек. Об этом 29 июля заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Объём бронирований радует. Ситуация меняется каждый час. День ото дня количество желающих поехать на курорты в Турцию увеличивается. Сейчас это десятки тысяч человек. Хотя аэропортов вылета из России немного», — сказала Ломидзе. Об этом: Глава АТОР рассказала о высоком спросе на отдых в Турции

14:43 29.07.2020 Открытие границ не снизило спрос на отдых внутри России. Об этом 29 июля заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Небольшое перераспределение спроса в сторону Турции фиксируется, однако целом спрос на отдых на российских курортах не падает. Читайте также: АТОР: открытие границ не помешало внутреннему туризму

14:44 29.07.2020 В среднем ценовом сегменте отдых в Турции для граждан России подорожал примерно на 10%. Об этом 29 июля заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. По её словам, стоимость на отдых в Турции растёт. В бюджетном сегменте стоимость сопоставима с прошлым годом или даже выше, хотя неделю назад цены были ниже. Подробности в материале: Отдых в Турции подорожал по сравнению с 2019 годом

14:56 29.07.2020 Отдых внутри России дешевле, чем в Турции. Об этом 29 июля заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Данное обстоятельство даёт преимущество российским курортам. Также выбор в пользу отдыха внутри России стимулируют и меры правительственной поддержки в виде компенсации части затрат граждан на эти цели. Об этом: Глава АТОР сравнила стоимость отдыха в Турции и России

15:07 29.07.2020 В случае туристической поездки в Турцию гражданам следует не экономить и оформить расширенную медицинскую страховку. Об этом 29 июля заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Связано это с тем, что в случае положительного теста на коронавирус граждан поместят в Турции в обсервацию, но не за счёт государства, а за их деньги или деньги страховой компании. При этом деньги за путёвку возвращены не будут. Сложнее будет ситуация, если турист заболеет уже во время отдыха и коронавирус выявят у него во время пребывания в гостинице. В этом случае, весь отель, вероятнее всего, закрывать не станут, отметила глава АТОР. Читайте также: В АТОР призвали оформлять расширенную страховку для поездки в Турцию

15:14 29.07.2020 При сохранении спроса чартерные программы в Турцию могут быть сохранены до ноября 2002 года. Об этом 29 июля заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Туроператоры заявляют, что чартерные программы, которые запущены с 10 августа на основные курорты Турции, реализуются в довольно существенном объеме — от ежедневных рейсов до нескольких рейсов в день», — сказала Ломидзе. Читайте также: Чартерные программы в Турцию могут продлить до ноября

16:17 29.07.2020 Авиакомпания S7. Андрей Грук © ИА Красная Весна

17:11 29.07.2020 Компания «Аэрофлот» будет отказывать в посадке на самолёт иностранцам, вылетающим из стран, с которыми открыто авиасообщение, если у них не будет справки об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус.

18:00 29.07.2020 Табло в аэропорту. Дарья Антонова © ИА REGNUM

19:51 29.07.2020 На контроле при въезде в Грецию коронавирус обнаружен у 10 человек. Об этом сообщает национальная организация общественного здравоохранения.

20:35 29.07.2020 Самолет авиакомпании «Алроса». (сс) IRONHIDE

07:14 30.07.2020 Возобновление международного авиасообщения не привело к всплеску покупок зарубежных туров костромичами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили представители туристической отрасли. Костромичи интересуются путёвками в Турцию, но опасаются возможного закрытия границ и трудностей с возвращением в Россию. Читайте также: Не нужен нам берег турецкий — костромичи опасаются покупать туры за рубеж

08:48 30.07.2020 Киргизия планирует с 1 августа возобновить пассажирское авиасообщение с Россией Казахстаном, Турцией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Читайте также: Киргизия намерена с 1 августа возобновить авиасообщение с четырьмя странами

09:48 30.07.2020 Туроператоры в ближайшее время не ждут снижения цен на курортах Краснодарского края и Крыма. Стоимость туров может снизиться только во второй половине августа, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Читайте также: АТОР: после открытия Турции цены на курортах России могут снизиться

10:47 30.07.2020 Отель в Турции. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

12:21 30.07.2020 Тем временем, как заявил турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа, новые ограничительные меры могут ввести власти Турции из-за наблюдаемого роста числа случаев заражения коронавирусом в центральных и восточных регионах страны. Читайте также: В Турции заявили о росте эпидемии коронавируса и новых ограничениях

12:21 30.07.2020 Попасть в Россию через Турцию, Танзанию или Великобританию после открытия с этими странами авиасообщения не получится. Такое разъяснение дал Консульский департамент МИД РФ. Читайте также: МИД разъяснил правила въезда иностранных граждан в Россию

12:37 30.07.2020 Финскую визу можно будет получить в Петербурге после «коронавирусного» перерыва. Как сообщает Визовый центр Финляндии, выдача паспортов возобновляется с 3 августа. Читайте также: Финский визовый центр в Петербурге начинает выдавать визы

13:41 30.07.2020 Турецкие граждане в медицинских масках едут в общественном транспорте. Russian.news.cn

14:42 30.07.2020 Напомним, международное авиасообщение с Турцией, Танзанией и Великобританией открывается с 1 августа 2020 года.

15:30 30.07.2020 Пляж на о. Занзибар (Танзания). (сс) Jorge Cancela

16:39 30.07.2020 Прямое авиасообщение между Владивостоком и Симферополем, которое осуществляется авиакомпанией «Россия», прекратится с 9 августа. Решение было принято заказчиком рейсов — туроператором. Подробности в материале: Авиасообщение между Крымом и Владивостоком закрывают

17:55 30.07.2020 Южное побережье Крыма. Дарья Антонова © ИА REGNUM

18:29 30.07.2020 Россия не вошла в уже третью редакцию списка стран, для граждан которых готов открыть внешние границы Европейский союз, следует из опубликованного 30 июля решения Совета ЕС. Подробнее об этом:Россия не вошла в новый список стран, с которыми открывает границы Евросоюз

19:15 30.07.2020 На борту самолета. Дарья Антонова © ИА REGNUM

21:59 30.07.2020 Туроператоры ежедневно обновляют списки работающих и закрытых отелей на курортах провинции Анталья. Один из самых полных списков представил туроператор Coral Travel: в нем отели, которые уже принимают гостей, и те, информация от которых еще ожидается, сообщает Ассоциация туроператор (АТОР).

22:02 30.07.2020 По данным аналитиков АТОР, спада спроса на внутренний турпродукт в связи с открытием Турции в настоящий момент нет. В Ассоциации также ожидают, что совместная акция Ростуризма и НСПК с кешбэком за туры по России станет настоящим прорывом для туристической отрасли, стимулирующим спрос на поездки по стране.

22:04 30.07.2020 «Как мы и предсказывали, замедления продаж на российских курортах нет. Нет и отказов от России в пользу Турции. Это объяснимо. Контингент туристов, которые выбирают Турцию, — это в основном те туристы, которые осознанно ждали открытия границ, тем более что у многих из них уже был оплачен тур в Турцию», — сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. По ее словам, с учетом перенесенных из-за пандемии туров спрос на Турцию сейчас характеризуется как высокий. «Если и далее сохранится такой спрос, чартерные программы туроператоров могут продлиться и в ноябре», — отметила она.

22:05 30.07.2020 Туристы у бассейна в Турции. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

22:05 30.07.2020 По словам Майи Ломидзе, цены на российские курорты с открытием Турции не изменились: в бюджетном сегменте отдых в в России по-прежнему обходится дешевле процентов на 20%, чем сравнимый бюджетный отдых в Турции.

22:20 30.07.2020 В АТОР прогнозируют и подъем спроса на поездки по России в связи с планируемой Ростуризмом и НСПК на август совместной акцией с предоставлением кешбэка за покупку туров по России. «Акция с кешбэком за туры по России станет, по общему мнению туроператоров, настоящим прорывом и сможет эффективно «освоить» огромный отложенный спрос, образовавшийся из-за пандемии, стимулируя рост объемов поездок россиян по своей стране», — считает Майя Ломидзе.

22:21 30.07.2020 В случае успеха акции с предоставлением кешбэка за покупку туров по России ее можно было бы сделать ежегодной.

22:24 30.07.2020 Дагомыс. Александр Дицков © ИА Красная Весна

22:44 30.07.2020 Заграничный паспорт гражданина РФ. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

08:34 31.07.2020 Авиакомпания Air France-KLM потеряла 2,6 млрд евро чистой прибыли после почти нулевого уровня активности в апреле и мае 2020 года, сообщает Le Figaro. В июне 2020 года активность авиакомпании составила 8% по сравнению с прошлым годом, и группа «осторожно» увеличивает число предложений на это лето. «Результаты второго квартала отражают беспрецедентное влияние кризиса на деятельность группы», — заявил генеральный директор Air France-KLM Бенджамин Смит.

08:36 31.07.2020 План поэтапного открытия для туристов острова Бали, предполагающий в сентябре снятие ограничений и для иностранцев, полностью поддержан президентом Индонезии Джоко Видодо. Об этом со ссылкой на представителя администрации президента Ари Двипайяна 31 июля сообщает газета The Jakarta Post. По словам чиновника, президент с самого начала пандемии коронавируса «уделял особое внимание Бали, экономика которого практически полностью зависит от туристов». Поэтому «он полностью поддержал планы местной администрации», предполагающие постепенное открытие острова-курорта.

09:32 31.07.2020 Системного кризиса в российской авиационной отрасли из-за пандемии коронавируса не будет, есть и основания для оптимизма. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. По его словам, детально оценить последствия серьёзного сокращения воздушных перевозок пока нельзя, преждевременно говорить о его влиянии на авиапром. Однако ни о каком системном кризисе речи не идёт.

09:40 31.07.2020 Роспотребнадзор дал рекомендации гражданам, выезжающим на отдых за границу после открытия международного сообщения с 1 августа 2020 года. Прежде всего, надо ознакомиться с эпидситуацией в стране, которую они собираются посетить. Об этом: Роспотребнадзор дал рекомендации выезжающим за рубеж туристам

10:31 31.07.2020 Air France-KLM. (сс) Jt716

11:02 31.07.2020 Вопрос возобновления чартерного авиасообщения России и Египта напрямую не увязан с проводимыми в этой стране операциями против терроризма. Об этом заявил российский посол в Каире Георгий Борисенко. Подробности в материале: Посол: РФ не увязывает возобновление рейсов в Египет и антитеррор

11:06 31.07.2020 Российским туристам рекомендуется покупать авиабилеты для поездки в страны, с которым открылось авиасообщение, за несколько дней до полёта. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. «В связи с широким распространением COVID-19 и неустойчивой динамикой заболеваемости в разных странах мира перед поездкой рекомендуется ознакомиться с эпидемиологической обстановкой в стране, которую вы планируете посетить, и, по возможности, сократить сроки бронирования — бронировать билеты и жилье за несколько дней до вылета», — говорится в сообщении. Об этом: Роспотребнадзор рассказал о новых правилах отдыха за границей

11:16 31.07.2020 Прямое авиасообщение между Владивостоком и Крымом c 1 августа прекратится, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Россия». Недавно введенные рейсы отменяют из-за низкой загруженности и снижения спроса на авиаперевозки.

11:19 31.07.2020 30 июля правительство Дании приняло решение об открытии государственной границы со Швеции. С 1 августа посетить соседнюю страну смогут жители всех без исключения регионов Швеции. Об этом 30 июля сообщило новостное агентство SVT Nyheter. Напомним, что в настоящее время посещать Данию могут лишь жители 12 из 21 региона Швеции. Датское правительство пошло на дополнительное снятие ограничений в связи соответствием Швеции критериям низкого риска заражения коронавирусной инфекции.

11:29 31.07.2020 Регулярных рейсов белорусской «Белавиа» в Москву, Санкт-Петербург и Калининград не будет до 14 августа включительно. Об этом сообщили 31 июля в пресс-службе авиакомпании. Рейсов «Белавиа» в Воронеж, Казань и Нижний Новгород не будет до 24 октября 2020 года. Читайте подробнее: «Белавиа» продлила приостановку регулярных рейсов в РФ

11:51 31.07.2020 Вопрос возобновления чартерного авиасообщения России и Египта напрямую не увязан с проводимыми в этой стране операциями против терроризма. Об этом заявил российский посол в Каире Георгий Борисенко. Он напомнил, что рейсы в Египет Россия приостановила после теракта, уничтожившего самолёт «Когалымавиа» 31 октября 2015 года. Это была месть за начало операции России в Сирии. На полуострове Синай продолжается контртеррористическая операция, что означает и сохранение угроз.

12:46 31.07.2020 Перед тем, как начать планировать поездки в страны, с которыми Россия возобновила авиационное сообщение, прерванное из-за пандемии коронавируса, Роспотребнадзором рекомендуется изучить там санитарно-эпидемиологическую обстановку с коронавирусной инфекцией и бронировать места проживания и билеты за несколько дней до вылета. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба ведомства. «В связи с широким распространением COVID-19 и неустойчивой динамикой заболеваемости в разных странах мира перед поездкой рекомендуется ознакомиться с эпидемиологической обстановкой в стране, которую вы планируете посетить, и, по возможности, сократить сроки бронирования — бронировать билеты и жилье за несколько дней до вылета», — говорится в сообщении.

13:51 31.07.2020 Имерение температуры в аэропорту Милана. (сс) Dipartimento Protezione Civile

14:20 31.07.2020 В России к программе возврата части средств за туры внутри страны подключились уже 1,1 тыс. туроператоров и 2,5 тыс. гостиниц, сообщили 31 июля в пресс-службе Ростуризма. «В программе стимулирования доступных туристических поездок по России примут участие 1100 туроператоров и 2550 гостиниц», — сообщили в Ростуризме. Отмечается, что еще около 3,7 тыс. заявок от гостиниц находятся на рассмотрении и также могут быть включены в программу.

14:49 31.07.2020 Монастырь Варлаама. Метеоры, Греция. Дарья Алексеева © ИА REGNUM

15:17 31.07.2020 Россия вошла в число стран, для которых снят запрет на пассажирское воздушное сообщение с Австрией. Пр этом вводятся ограничения на въезд, говорится в сообщении международного аэропорта Вены. Читайте также: Австрия 1 августа отменяет запрет на авиарейсы из России

15:46 31.07.2020 Туристический поток из России в Турцию из-за пандемии коронавируса снизился в 250 раз. Такое мнение высказали турецкие эксперты, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Об этом: Российский турпоток в Турцию рухнул в 250 раз

16:29 31.07.2020 Низкобюджетная авиакомпания Wizz Air UK с 19 августа планирует возобновить регулярные полеты между Санкт-Петербургом и Лондоном. Об этом 31 июля сообщили в пресс-службе управляющей компании авиагавани ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы». По теме: Полеты из «Пулково» в Лондон возобновят 19 августа

17:45 31.07.2020 МИД Германии призвал граждан страны отказаться от туристических поездок в испанские регионы Каталония, Наварра и Арагон, 31 июля сообщает агентство Reuters. Об этом: Власти Германии призвали отказаться от поездок в Испанию

18:54 31.07.2020 Летом 2020 года пляжи на курортах Италии в будние дни остаются почти пустыми, «трафик» возникает только в выходные, сообщили в пятницу, 31 июля, в Ассоциации руководителей приморских городов. Об этом: Заполняемость пляжей Италии в 2020 году снизилась вдвое

20:15 31.07.2020 Россия с 1 августа открывает государственную границу с Абхазией. Об этом объявлено по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, которое прошло под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой. Об этом: Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа

21:36 31.07.2020 Британская авиакомпания British Airways со 2 августа возобновляет регулярные рейсы в Российскую Федерацию. Читайте подробнее: British Airways возобновит полеты в Москву из Лондона со 2 августа

07:44 01.08.2020 Власти Российской Федерации могут открыть авиасообщение практически со всеми странами уже 11 августа. Об этом: СМИ: Россия может восстановить авиасообщение со всеми странами с 11 августа

11:14 01.08.2020 Вена. (cc) Cha già José

13:37 01.08.2020 Белорусская авиакомпания «Белавиа» с 16 августа возобновляет рейсы следованием «Минск — Вена — Минск». Об этом 31 июля сообщили в пресс-службе компании. Подробности в материале: «Белавиа» с 16 августа возобновит полеты в Вену

04:01 03.08.2020 В период пандемии коронавируса пассажиропоток на авиарейсах на Дальнем Востоке сократился на 30%. Самые большие убытки понесли авиакомпании «Якутия» и «Ямал». Читайте подробнее: Дальневосточные авиакомпании потеряли 30% пассажиров из-за коронавируса

04:12 03.08.2020 Дальневосточные авиакомпании покупают топливо в два раза дороже остальных российских перевозчиков. Полномочный представитель президента В ДФО Юрий Трутнев распорядился в двухнедельный срок представить предложения по снижению стоимости авиационного керосина в регионе. Читайте подробнее: Авиакомпании ДФО покупают керосин в два раза дороже, чем в Москве

07:05 03.08.2020 Оперативное совещание с главами дальневосточных регионов. Авиакомпании Дальнего Востока и Арктики необходимо поддержать. minvr.gov.ru

08:28 03.08.2020 Между тем Росавтодор сообщает, что более миллиона транспортных средств воспользовались транспортным переходом через Керченский пролив за два летних месяца. Интенсивность движения в июле увеличилась в 2,8 раза по сравнению с первым месяцем лета и составила 800 тысяч автомобилей. Объем грузовых перевозок увеличился на 10%. Среднесуточный транспортный поток вырос до 23 тысяч машин. Наибольшее количество автомобилей отправилось в Республику Крым 20 июля: 17 672, в обратном направлении — 31 июля: 16 827 за сутки. Максимальный суточный показатель отмечен 25 июля: 30 342 транспортных средств в обоих направлениях. Согласно статистике прошлых лет, пиковая нагрузка ожидается в последний месяц лета, что обусловлено завершением туристического сезона. За текущий год по автомобильной дороге, соединяющей таманский и крымский берега, уже проехало более 2 миллионов транспортных средств.

09:58 03.08.2020 Авиакомпания «СиЛА» анонсировала авиарейсы из Барнаула в Белокуриху и обратно. Полеты продлятся с 10 августа по 30 сентября, следует из расписания, опубликованного на официальном сайте компании. Стоимость билетов составит от 1500 рублей. Барнаул-Белокуриха — первый за много лет и единственный на данный момент авиамаршрут, связывающий населенные пункты Алтайского края. Читайте подробнее: Открываются авиарейсы из Барнаула в Белокуриху и обратно

10:12 03.08.2020 Из петербургского аэропорта «Пулково» отменили 40 вылетов в понедельник, 3 августа. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло. В основном речь о заграничных направлениях: Об этом: В петербургском аэропорту «Пулково» отменили 40 рейсов

10:47 03.08.2020 Прямые авиарейсы по маршруту Красноярск — Геленджик — Красноярск открыты со 2 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта Геленджика. Подробности в материале: Геленджик и Красноярск соединил прямой авиарейс

10:56 03.08.2020 Анапа. Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

11:24 03.08.2020 Решение Тбилиси отсрочить возобновление регулярного авиасообщения между Грузией и Грецией не понимают в Афинах. Об этом рассказал в эфире телеканала «Рустави 2» греческий посол в Грузии Димитриос Карабалис. Читайте также: В Греции отреагировали на отказ Грузии возобновить авиасообщение в августе

11:54 03.08.2020 Российские авиакомпании получат 11,7 млрд рублей в качестве субсидий на частичную компенсацию потерь, связанных с пандемией коронавируса, аэропорты получат 4,7 млрд рублей. Об этом сообщает 3 августа пресс-служба Росавиации. Подробности в материале: Росавиация одобрила заявки на субсидии авиакомпаниям на 11,7 млрд рублей

12:00 03.08.2020 Самолет «Белавия». (cc)Newbelavia

12:03 03.08.2020 С 3 августа турецкая авиакомпания Turkish Airlines планирует приступить к полетам из Стамбула в Ростов-на-Дону, сообщает Росавиация.

12:08 03.08.2020 Неизвестный сообщил о «минировании» аэропортов «Шереметьево» и «Жуковский», проводятся проверки. Также сообщается о проверке всех станций московского метрополитена из-за анонимного сообщения о «минировании». Отмечается, что метро продолжает работать в штатном режиме.

12:19 03.08.2020 Ассоциация туроператоров России опровергла сообщения СМИ о том, что всех туристов, контактировавших с заразившимся коронавирусом пассажиром на борту самолетов, летающих в Турцию отправят «автоматически» на карантин. Читайте подробнее: АТОР уточнила правила для прибывающих в Турцию туристов

12:30 03.08.2020 Самолет авиакомпании Turkish Airlines. (сс) Björn Strey

12:54 03.08.2020 С 10 августа объем регулярных и чартерных полетов в Турцию будет значительно увеличен. По данным Росавиации, планируют начать полеты российские авиакомпании «Сибирь», «Уральские авиалинии», «Роял Флайт», «Северный ветер», «Азур эйр», «Россия» и «АЙ ФЛАЙ».

13:49 03.08.2020 Все страны, к которым обратилась Киргизия с предложением восстановить авиасообщение, ответили отказом. Подробности в материале: Россия, Казахстан, Турция и ОАЭ не хотят возобновлять полеты в Киргизию

13:50 03.08.2020 После открытия международного авиасообщения петербургский аэропорт пока работает только в турецком направлении. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло «Пулково». Подробности в материале: Из Петербурга за границу самолеты летят только в Стамбул

14:00 03.08.2020 Росавиация обращает внимание, что в заявленное расписание авиакомпаний могут быть внесены изменения. Частота выполнения полетов, компоновка воздушного судна, время/дата выполнения полетов и другие вопросы, связанные с операционной деятельностью, находятся в ведении перевозчика.

14:26 03.08.2020 Авиакомпания «Белавиа». Сергей Шиптенко © ИА REGNUM

14:44 03.08.2020 Новых решений о возобновлении авиасообщения с Республикой Кубой пока не принималось. Об этом заявила 3 августа пресс-секретарь авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова, комментируя информацию о возобновлении регулярного воздушного сообщения с островным государством. Об этом: В «Аэрофлоте» призвали не торопиться на Кубу

16:01 03.08.2020 За последние месяцы частная авиация Швеции вызвала повышенный интерес со стороны новых групп клиентов. На фоне пандемии коронавирусной инфекции авиаперевозчики также получают все большее количество заказов для осуществления специальных рейсов. Читайте также: В Швеции увеличился спрос на услуги частных авиаперевозчиков

19:14 03.08.2020 Посольство РФ в Танзании, с которой Россия возобновила авиасообщение, опубликовало в Twitter важную информацию для тех, кто хочет посетить эту африканскую страну. https://twitter.com/rusembtz/status/1290302227194605568

04:48 04.08.2020 Из регионов Дальнего Востока с 20 августа отменяются прямые рейсы в Сочи и Симферополь. Читайте также: Туроператор отменил прямые рейсы в Сочи и Симферополь с Дальнего Востока

07:23 04.08.2020 Акрополь. Афины, Греция. Дарья Алексеева © ИА REGNUM

08:20 04.08.2020 Аэропорт Красноярска в июне 2020 года обслужил 85 183 человека, что практически в 3,5 раза больше, чем показатель апреля — 25 011 человек. Прирост пассажиров к маю составил 140%.

08:35 04.08.2020 Власти Черногории, в частности, Национальный координационный совет по борьбе с заразными болезнями, 3 августа поздно вечером сообщили о решении открыть границы для резидентов России и Азербайджана на въезд без дополнительных условий — тестов и карантина. Об этом: Черногория открыла границы для России и Азербайджана

09:36 04.08.2020 Российские граждане, задержавшиеся в других странах из-за пандемии коронаируса, смогут вернуться на родину в течении августа. График вывозных рейсов из 20 стран утвердила Росавиация. Читайте подробнее: Российских граждан доставят на родину вывозными рейсами из 20 стран

10:12 04.08.2020 1 миллион 432 тысячи туристов отдохнули в Республике Крым за период с 1 по 31 июля, об этом на своей странице в Facebook 4 августа написал глава Крыма Сергей Аксёнов. Подробности в материале: В Крыму в июле отдохнули 1,4 млн туристов

11:10 04.08.2020 Международный аэропорт «Красноярск» (сс) Надежда Анищук

12:15 04.08.2020 Уровень бронирования отелей и пансионатов на территории Республики Крым на август достиг 90%, об этом сообщил глава минкурортов республики Вадим Волченко 4 августа на заседании совета министров республики. Читайте также: Отели и пансионаты Крыма на август забронированы на 90%

12:16 04.08.2020 Решение властей Черногории об открытии границ для российских туристов «абсолютно политическое». Такое мнение высказал бывший почетный консул России в Черногории, общественный деятель и политолог Боро Джукич. Подробности в материале: Экс-консул объяснил подоплеку открытия границ Черногории для туристов из РФ

13:24 04.08.2020 Топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода: «Сегодня открываются границы российским туристам, соотечественники постепенно начинают заполнять курорты Турции, а в ближайшей перспективе — Черногории. Можно предположить, что до конца сентября за рубежом отдохнут около 2 млн российских граждан. Это очень внушительная цифра. Риск заболевания на международных курортах вырастет на порядок. Вполне логично, что даже самым горячим любителям зарубежных и отечественных курортов надо провести август дома и не рисковать». Читайте также: Внутренний туризм убережёт от коронавируса и поддержит рубль

14:23 04.08.2020 Российско-абхазская граница [(cc) DILIN]

16:11 04.08.2020 Министерство культуры и спорта Казахстана предложило открыть национальные государственные парки для туристов. Об этом 4 августа заявил председатель комитета индустрии туризма Дастан Рыспеков на брифинге.

17:54 04.08.2020 Участники рынка, ориентированные на иностранных туристов, в их отсутствие изыскивают способы сокращать расходы, а вместе с тем — переключаются на внутренний туризм и разрабатывают новые продукты в ожидании возобновления турпотока, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 4 августа, председатель комитета по туризму и индустрии гостеприимства «Деловой России» в Петербурге Ирина Семёнова, комментируя высказывания главы Ростуризма. Читайте подробнее: «Удалёнка», внутренний рынок, новые проекты: о туриндустрии без иностранцев

18:12 04.08.2020 Туристический поток в Черногории этим летом на 90% ниже рекордного 2019 года, признает директор Национальной туристической организации Желька Радак Кукавичич, о чем она заявила национальному телевидению TVCG. Подробности в материале: В Черногории надеются, что туристы из России и Азербайджана спасут сезон

18:55 04.08.2020 В июле 2020 года через территорию Италии проследовали более 75 000 авиарейсов, втрое больше, чем месяцем ранее, сообщили во вторник, 4 августа, представители национальной аэронавигационной компании Enav.

20:18 04.08.2020 Власти Италии усилят контроль над границей со Словенией, заявила во вторник, 4 августа, глава МВД страны Лучана Ламорджезе. Власти намерены увеличить количество проверок и численность занятых этой работой подразделений, а также интенсифицировать взаимодействие с коллегами из Словении. Целью является пресечение потока нелегальных мигрантов с Балкан.

21:58 04.08.2020 Ялта. Марина Каширская © ИА REGNUM

04:09 05.08.2020 В новосибирском аэропорту рассказали, что в настоящее время рейсы из «Толмачёво» внутри России выполняются по расписанию, которое формируется на основании информации от авиакомпаний и обновляется автоматически. «Аэропорт обеспечивает организацию работы по вывозу граждан России из иностранных государств и иностранных граждан с территории России по разовым разрешениям с соблюдением всех требований, методических указаний и рекомендаций Министерства транспорта РФ и Роспотребнадзора», — уточнили в воздушной гавани. Об этом: Новосибирский аэропорт дал рекомендации пассажирам из-за коронавируса

04:10 05.08.2020 Аэропорт Толмачево, Новосибирск. Ольга Шматова © ИА Красная Весна

07:47 05.08.2020 Из Тюмени в Анталию (Турция) с 10 августа возобновлены чартерные рейсы. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Рощино. Авиакомпании Azur Air и NordWind из Тюмени будут летать в Турцию с промежуточной подсадкой в Ростове-на-Дону и в Москве (Шереметьево). Подробности в материале: Возобновляются полёты из Тюмени в Турцию со второй декады августа

07:55 05.08.2020 680 тысяч организованных туристов приехали в Сочи с начала курортного сезона, стартовавшего в этом году с 1 июня. В статистику вошли те, кто за два месяца лета проживал в санаториях, отелях и гостиницах. Читайте также: Сочи с начала лета принял 680 тыс. туристов

09:22 05.08.2020 Решение властей Черногории открыть границы для граждан России является дискриминацией жителей Украины, заявил украинский консул в Подгорице Михаил Шматов. Читайте также: Консула Украины в Черногории возмутило открытие границ для России

09:23 05.08.2020 Которская бухта (Черногория). Лариса Хорохова © ИА Красная Весна

11:52 05.08.2020 Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ведет переговоры с представителями иностранных государств об отмене карантина для прибывающих граждан России, имеющих отрицательный результат теста на коронавирус перед вылетом. Читайте также: Туристам из России могут отменить запрет на въезд в некоторые страны

13:58 05.08.2020 Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» планирует запустить регулярные авиарейсы Жуковский — Анталья с 14 августа, сообщили 5 августа в пресс-службе компании. Читайте также: Из Жуковского в Анталью запустят регулярные авиарейсы

14:00 05.08.2020 Полностью вернуть международные линии авиакомпания «Аэрофлот» планирует к концу летнего сезона 2021 года. Читайте также: В «Аэрофлоте» дали прогноз о выходе на прежний объем перевозок

14:15 05.08.2020 Авиакомпания «Турецкие авиалинии» возобновляет регулярные авиарейсы по маршруту Бишкек — Стамбул, сообщили в пресс-службе посольства в Киргизии. Читайте также: Турецкая авиакомпания возобновит регулярные рейсы Бишкек — Стамбул

14:47 05.08.2020 Никаких указаний на вспышку коронавируса на курортах Турции нет. Ни о какой вспышке говорить нельзя. Об этом 5 августа заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. Читайте также: Минздрав Турции опроверг информацию о вспышке коронавируса

15:12 05.08.2020 Сочи. Андрей © ИА Красная Весна

15:15 05.08.2020 Из Томской области снова можно улететь в Туву. Как сообщили 5 августа в областной администрации, возобновился регулярный прямой авиарейс Томск — Кызыл — Томск. Об этом: Возобновился прямой авиарейс из Томска в Кызыл

16:02 05.08.2020 На улицах городов Грузии уже появились первые иностранные туристы, заявила 5 августа министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава. По ее словам, возобновила регулярные рейсы в направлении Мюнхен-Тбилиси авиакомпания Lufthansa, которая привезла в страну немецких туристов. 6 августа в столицу Грузии прибудут пассажиры авиакомпании Air Baltic, а 9 августа начнет выполнение рейсов между Парижем и Тбилиси авиакомпания Air France. Кроме того, чартерные рейсы выполняет авиакомпания Georgian Airways, которая вчера доставила туристов из Франции, а в течение месяца выполнит 16 коммерческих рейсов в разных направлениях. Читайте подробнее: В Грузии появились первые иностранные туристы

17:02 05.08.2020 Крымский мост. © ИА REGNUM

18:25 05.08.2020 Компания Ryanair продолжает нарушать введенные в Италии из-за эпидемии санитарные правила организации полетов, сказано в заявлении итальянского оператора гражданской авиации Enac. Правило санитарной дистанции и некоторые другие ограничения систематически не соблюдаются, если ситуация не изменится, Ryanair временно запретят работать в Италии, отметили представители Enac. Подробности в материале: Власти Италии пригрозили Ryanair приостановкой деятельности

19:03 05.08.2020 Институт общественного здравоохранения Черногории серьезно рассматривает дальнейшие шаги по обновлению «зеленого списка», жителям стран которого будет разрешен въезд без карантина и тестов. Как сообщил замдиректора института Сенад Бегич, речь идет в первую очередь о странах региона. Читайте также: Черногория рассматривает возможность открыть границы со странами региона

20:00 05.08.2020 Канатная дорога в Тбилиси [(cc) katarzynajavaheri0]

01:20 06.08.2020 Правительство Израиля подготовит план по возобновлению авиационного сообщения с 16 августа. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба председателя правительства Израиля. Читайте подробнее: В Израиле планируют с 16 августа возобновить авиасообщение

07:31 06.08.2020 Аэропорт Шереметьево. Дарья Антонова © ИА REGNUM

10:26 06.08.2020 В международном аэропорту «Платов» (Ростов-на-Дону) планируется устроить временный чартерный хаб для перелётов в Турцию. Этим намерена заняться авиакомпания Azur Air, сообщает портал travel.ru. Об этом: В Ростове-на-Дону устроят временный чартерный хаб для перелётов в Турцию

11:00 06.08.2020 Национальный координационный совет Черногории по борьбе с заразными болезнями сообщил, что с 4 августа страна открывает границы с Азербайджаном и Россией. То есть резиденты этих стран могут въезжать в Черногорию без карантина и тестов. При этом по состоянию на 6 августа Россия так и не внесена в так называемый «зеленый список стран», откуда можно въезжать без дополнительных условий. При этом Азербайджан и Украина (после возмущения консула) туда были внесены. Читайте также: Черногория открыла границу с Россией только на словах

11:15 06.08.2020 Туристические власти Болгарии вновь ставят вопрос об упрощении визового режима для российских туристов и ждут их прибытия в сезоне-2020, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Например, можно применить практику выдачи виз российским гражданам в самом аэропорту или выдавать россиянам годовые визы для многократного въезда. Еще один вариант — Болгария может ввести для россиян электронные визы.

12:30 06.08.2020 Аэропорт «Платов». Юрий Ляшко © ИА Красная Весна

13:55 06.08.2020 Полное восстановление экономики Грузии в текущем году невозможно, потому что туризм не восстановится даже частично. Такое заявление 6 августа сделал министр финансов страны Иване Мачавариани на брифинге, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс». «Процесс экономического восстановления пойдет. Вторая половина года будет гораздо лучше, однако из-за туризма полного восстановления мы не ожидаем. <…> До конца года туризм не сможет восстановиться не то что полностью, а и в частичном масштабе», — сказал глава минфина.

14:16 06.08.2020 Российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила об отмене в августе нескольких рейсов в страны, которые еще не открыли границы из-за коронавируса. Отмечается, что купленные до 1 мая авиабилеты с датой полета до 31 августа можно обменять на ваучер или деньги. Так, рейсы отменены почти в 90 городов в странах ближнего и дальнего зарубежья, а также стран Европы, Азии и США.

14:31 06.08.2020 Правительство Черногории после возникшего непонимания, связанного с ранее сделанными 3 августа заявлениями об открытии границы с Россией, включила ее в «зеленый список» с 7 августа. Читайте подробнее: Черногория открывает границу с Россией с 7 августа

14:43 06.08.2020 Пляж в Созополе. Болгария. Сергей Орлов © ИА Красная Весна

16:47 06.08.2020 Авиакомпания «Россия» (дочка «Аэрофлота») расширила программу полетов из Петербурга в регионы РФ. Об этом 6 августа сообщили представители перевозчика. Читайте также: «Россия» будет чаще летать из «Пулково» в регионы

17:14 06.08.2020 Из стенограммы брифинга заместителя директора департамента информации и печати МИД России Анатолия Зайцева 6 августа 2020 года: «Как известно, 1 августа было возобновлено регулярное авиасообщение с тремя государствами — Великобританией, Турцией и Танзанией. С 10 августа будут запущены дополнительные направления из Турции — Антальи, Бодрума и Даламана. Также в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации возобновлено движение через российско-абхазскую границу для граждан обеих стран. Кроме того, дополнен перечень государств, граждане которых могут въезжать в Россию, — в него включена Швейцария. Между тем, параллельно с осуществлением регулярных воздушных рейсов продолжается реализация программы содействия возвращению росграждан из-за рубежа. На текущий момент общее число вернувшихся с середины марта уже превысило 275 тыс. человек, из них более 67 тыс. — с момента запуска вывозного алгоритма 7 апреля. Вывозные рейсы позволяют оказаться на Родине, прежде всего, тем нашим гражданам, которые находятся в наиболее удаленных от России странах мира. Так, завтра в аэропорту «Шереметьево» должен приземлиться борт авиакомпании «Азур Эйр» из Каракаса (Венесуэла) и Ла-Романы (Доминиканская Республика), который доставит на Родину более 150 соотечественников, а также граждан стран СНГ. На ближайшие недели запланированы рейсы из стран, с которыми на данном этапе не восстановлено регулярное авиасообщение, — из США (Нью-Йорк, Лос-Анджелес), Израиля, Германии (Франкфурт), Франции (Париж) и ОАЭ (Дубай), а также из государств СНГ. Соответствующий раздел на портале «Госуслуг» постоянно обновляется в части предстоящих до конца августа вывозных рейсов. Призываем следить за актуальной информацией. По-прежнему успешно работает гибридная схема — стыковка регулярного рейса иностранных авиакомпаний с вывозными российскими — через Сеул, Дубай, Франкфурт, Париж. Таким образом, на Родину успешно и безопасно вернулись уже сотни соотечественников из самых разных уголков мира».

17:15 06.08.2020 Заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев также обратил внимание на изменившиеся с 1 августа правила применения мер санитарно-эпидемиологического контроля: «В соответствии с постановлением главного санитарного врача № 22 иностранные граждане, вылетающие в Россию как регулярными, так и вывозными рейсами, должны обеспечить себя справкой, подтверждающей негативный результат анализа на COVID-19 методом ПЦР, сделанный не ранее, чем за 72 часа до прибытия на территорию Российской Федерации. Нужно иметь в виду, что время перелета также идет в зачет — т. е. при планировании поездки следует учитывать трансконтинентальные перелеты длительностью в совокупности более 10−15 часов. Кроме того, необходимо заполнить анкету, размещенную на официальном сайте Роспотребнадзора. Требование по 14-дневной самоизоляции сохраняется для тех иностранных граждан и лиц без гражданства, которые прибывают в Россию для осуществления трудовой деятельности. Росграждане обязаны в течение трех дней после прибытия сдать анализ на COVID-19 методом ПЦР, а результат прикрепить к анкете, заполненной по прибытии на сайте «Госуслуг» (www.gosuslugi.ru/394604)».

17:19 06.08.2020 Пассажир с багажом в аэропорту. Дарья Драй © ИА REGNUM

17:54 06.08.2020 Граждан России ждут в Черногории с 7 августа Въезд в Черногорию открыт для граждан РФ с 7 августа 2020 г., сообщили в пресс-службе правительства страны. Также в Черногорию «свободно въезжать без дополнительных условий» смогут граждане Белоруссии, Азербайджана, Канады и Зимбабве.

18:52 06.08.2020 Самолеты авиакомпании Аэрофлот. Андрей Грук © ИА Красная Весна

19:56 06.08.2020 В рамках эффективного сотрудничества авиационных ведомств России и Турции и в развитие подписанного 07.02.2018 межведомственного Рабочего соглашения между Росавиацией и Генеральным Директоратом гражданской авиации Турции (подробнее) турецкой стороной выдан новый валидированный сертификат типа на вертолет Ка-32A11BC АО «НЦВ им. М. Л. Миля и Н. И. Камова», сообщает Росавиация 6 августа. Справочно: Многоцелевой вертолет Кa-32А11ВС предназначен для выполнения специальных поисково-спасательных и высотно-монтажных работ, транспортировки груза внутри фюзеляжа и на внешней подвеске, трелевки леса, эвакуации больных и пострадавших, сложнейших мероприятий по пожаротушению, патрулирования и поддержки специальных операций. Эффективно применяется в условиях плотной городской застройки, труднодоступной горной и лесистой местности, а также способен приземляться на палубы маломерных судов, площадки буровых платформ и на неподготовленные, труднодоступные точки.

22:50 06.08.2020 Самолет авиакомпании «Россия» [Дарья Антонова © ИА REGNUM]

07:07 07.08.2020 Между тем министерство иностранных дел Австрии предостерегло граждан от поездок в Испанию в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в королевстве. Читайте также: МИД Австрии предостерег граждан от поездок в Испанию

08:03 07.08.2020 6 августа стало известно, что Норвегия ввела 10-дневный карантин для туристов из Франции, Швейцарии и Чехии. Читайте также: Норвегия ввела карантин для туристов из Франции, Швейцарии и Чехии

09:03 07.08.2020 Власти Швейцарии расширили список стран, въезжающие из которых будут обязаны проходить десятидневный карантин. Читайте также: Швейцария расширила список «карантинных» стран

10:13 07.08.2020 С 11 августа из Томска (Томская область) возобновляются регулярные авиарейсы в Каргасок, Новый Васюган и Кедровый. Соответствующее решение принял томский губернатор Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперштаб по противодействию коронавирусу. Читайте подробнее: Томская область возобновляет внутрирегиональное авиасообщение

11:19 07.08.2020 Международный аэропорт «Платов»

12:23 07.08.2020 Российским туристам с 5 августа разрешён въезд в Кению. Для въезда в страну нужно оформить визу или электронную, или по прилёте в страну, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Читайте также: АТОР уточнила правила въезда российских туристов в Кению

13:20 07.08.2020 Между тем большинство жителей России (58%) считает открытие международного авиасообщения преждевременным, 18% — своевременным. 10% ждали открытия границ ещё раньше, показал опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Читайте также: Почти 60% жителей России считают открытие границ преждевременным

14:06 07.08.2020 В первую очередь следует восстановить авиасообщение с Китаем, Турцией и странами Евросоюза, считают 11%, 10% и 8% соответственно, в последнюю очередь — с США. Таковы данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Читайте также: Жители РФ назвали страны, с которыми нужно возобновить авиасообщение

14:38 07.08.2020 Правительство Норвегии изменило правила пересечения норвежско-шведской границы. Используя систему «красных» и «зеленых» зон, власти Норвегии сделали переоценку эпидемиологической ситуации в отдельных административно-территориальных единицах Швеции. Читайте также: Власти Норвегии изменили правила пересечения границы со Швецией

15:21 07.08.2020 Российским туристам с 5 августа разрешён въезд в Кению. (сс) Alexmbogo

07:06 10.08.2020 Евросоюз исключил Марокко из числа стран, туристические поезди в которые считаются безопасными с точки зрения эпидемии коронавируса. Читайте также: ЕС исключил Марокко из списка безопасных стран для туризма

07:16 10.08.2020 Возобновление авиарейсов из Тюмени в Анталию не принесло ожидаемого всплеска турпотока в Турцию. Об этом Megatyumen.ru сообщила руководитель туристического агентства Евгения Мурзина. Тюменцев не устраивают рейсы только с пересадками, так как многие летят на отдых с детьми. Подробности в материале: Тюменцы не стремятся на отдых в Турцию

08:21 10.08.2020 В Росавиации назвали рейсы, на которых граждане России смогут посетить Турцию. Об этом сообщается на официальном сайте государственной структуры. Читайте также: Стали известны города, из которых граждане России смогут полететь в Турцию

09:31 10.08.2020 Напомним, ранее Германо-российская внешнеторговая палата (АНК) призвала министров иностранных дел России и Германии Сергея Лаврова и Хайко Мааса обсудить на предстоящих 11 августа переговорах вопрос скорейшего возобновления регулярного авиасообщения между двумя странами. Читайте также: Бизнес ФРГ призвал Мааса и Лаврова обсудить возобновление авиасообщения

10:45 10.08.2020 Канатная дорога в Батуми (Грузия). (сс) Mikhail Kryshen

11:44 10.08.2020 Петербургский аэропорт «Пулково» возобновил обслуживание коммерческих авиарейсов в Турцию. Из Петербурга теперь можно улететь в три популярных турецких города самолетами сразу нескольких российских и одной турецкой авиакомпаний. Читайте также: Из «Пулково» возобновились авиарейсы в три города Турции

12:10 10.08.2020 Ростовский аэропорт «Платов» пока не будут оснащать пунктом тестирования на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 10 августа. Подробности в материале: Ростовский аэропорт пока останется без пункта тестирования на SARS-CoV-2

12:20 10.08.2020 Вице-премьер Дмитрий Чернышенко 10 августа рассказал подробности новой государственной программы в сфере внутреннего туризма, участники которой могут вернуть себе часть затраченных на отдых средств. По словам Чернышенко, программа продлится одну неделю, с 21 по 28 августа. «Эта программа рассчитана как на туристов, которые пользуются услугами туроператоров, так и на тех, кто любит путешествовать самостоятельно. По нашим оценкам, в ней примут участие около 3 млн человек», — сказал он. Читайте также: В правительстве РФ назвали условия турпоездок с возвратом денег

13:52 10.08.2020 Город Улцинь в Черногории. (сс) Einer flog zu Weit

14:35 10.08.2020 10 августа стартовал стыковочный авиарейс Томск ‑ Барнаул ‑ Белокуриха. Об этом сообщает администрация Томской области. Авиакомпания «Сибирская лёгкая авиация» будет выполнять рейсы на самолётах L-410 три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам.

16:15 10.08.2020 Белокуриха [Екатерина Чеснокова © ИА Красная Весна]

08:08 11.08.2020 Самолёт L-410

09:50 11.08.2020 В петербургском аэропорту «Пулково» во вторник, 11 августа, по разным причинам отменено около двух десятков авиарейсов по различным направлениям, как в российские, так и в зарубежные города. Один из рейсов на курорты Турции задержали, предположительно, из-за технической неисправности. Об этом: В «Пулково» отменено около 20 рейсов, вылет в Турцию задержали

10:01 11.08.2020 Первый пассажирский самолёт АН-28 осуществил полёт по маршруту Барнаул — Белокуриха. Как сообщают «Вести-Алтай», на первый рейс зарегистрировались восемь человек. Полёт проходит на высоте 600 метров, и в зоне действия базовых станций можно позвонить по телефону или отправить фото по WhatsApp. В полёте не кормят, не предлагают воду. По признанию одной из пассажирок первого рейса Барнаул — Белокуриха Дарьи Лобановой, такой рейс интересен летящим в Белокуриху из Москвы и Санкт-Петербурга. Что касается жителей Барнаула, то им проще добраться до курорта на машине, чем тратить время на ожидание в аэропорту. Подробности в материале: Запущен авиарейс Барнаул — Белокуриха

15:02 11.08.2020 Авиарейс «Барнаул-Белокуриха». Пассажирский самолёт АН-28. vesti22. tv

15:20 11.08.2020 Выполнение прямых авиарейсов между Санкт-Петербургом и Минском приостановлено как минимум до 15 августа 2020 года. Это следует из расписания белорусской авиакомпании «Белавиа», выполняющей эти рейсы. Читайте подробнее: Из Петербурга в Минск самолеты не полетят еще как минимум три дня

16:03 11.08.2020 Белорусская авиакомпания «Белавиа» продлила приостановку рейсов в Россию, сообщается 11 августа на сайте перевозчика. Читайте подробнее: «Белавиа» продлила приостановку регулярных рейсов в Россию

16:31 11.08.2020 Авиакомпания Белавиа. Андрей Грук © ИА Красная Весна

17:08 11.08.2020 Более пяти миллионов туристов побывали на территории Краснодарского края с начала 2020 года, данные опубликовала пресс-служба администрации края 11 августа. Наибольшей популярностью традиционно пользуются черноморские курорты Анапа, Геленджик, Сочи и Туапсинский район. Подробности в материале: Кубань с начала года посетили 5 млн туристов

17:43 11.08.2020 Поселок Ольгинка. Туапсинский район [Анна Рыжкова © ИА REGNUM]

17:46 11.08.2020 С 1 августа, когда Россия возобновила регулярное международное воздушное сообщение с рядом государств, российские и иностранные авиакомпании выполнили 128 рейсов, перевезено более 38,5 тыс. пассажиров. Полеты выполнялись из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Лондон и Стамбул. С 10 августа программа международных полетов расширена: возобновляются полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью.

18:31 11.08.2020 Турецкий отель [Анна Рыжкова © ИА REGNUM]

18:38 11.08.2020 Правительственная программа вызывает вопросы и недоумение, а не желание куда-то махнуть на недельку. Читайте также: Кешбэк с ошибками: почему идея правительства РФ бесполезна для туристов

19:08 11.08.2020 Аэпропорт Пулково [Павел Латышов © ИА Красная Весна]

19:53 11.08.2020 Главная дирекция гражданской авиации Турции ввела ограничения на перевозку ручной клади во время авиаперелетов в республику. Об этом говорится в циркуляре турецкого ведомства, поступившем во вторник в распоряжение ТАСС. «Для провоза в салоне самолета не допускается ручная кладь, за исключением женских сумочек, мужских портфелей, чехлов и сумок для ноутбуков, детских сумок, приобретенных в коммерческих зонах аэропорта сувениров, привезенных пассажирами (музыкальных инструментов, фотоаппаратов и др.) вещей, сумок дипломатических курьеров, драгоценных камней и образцов золота. Для провоза в салоне допускаются рюкзаки и наплечные сумки, которые по размеру сопоставимы с женскими сумочками», — подчеркивается в документе.

19:55 11.08.2020 В конце мая основной турецкий авиаперевозчик компания Turkish Airlines, объявив о начале внутреннего авиасообщения с 4 июня, заявил, что пассажиры не смогут перевозить в салоне самолета ручную кладь, а рассчитанные на данный вид багажа восемь килограммов будут добавлены к основному весу багажа. В самолет будет разрешено брать только ручные сумки.

20:38 11.08.2020 Санкт-Петербург вновь номинирован на ежегодную премию World Travel Awards. В 2020 году город поборется за победу сразу в пяти номинациях, голосование в которых продлится до 17 августа, сообщает Ростуризм. Премия World Travel Awards — главная туристическая премия мира, в рамках которой ежегодно на глобальном уровне отмечаются достижения туризма в регионах, лучшие туристские продукты и услуги. По предварительным данным, награждение лауреатов европейского этапа пройдет 28 сентября в Анталье (Турция). Гранд-финал планируют впервые провести в Москве в конце года.

20:42 11.08.2020 При планировании поездки в Турцию с целью туризма гражданам Российской Федерации следует учитывать разработанный турецкими властями алгоритм санитарно-эпидемиологических мер, которые действуют при приеме иностранных туристов.

21:35 11.08.2020 Самолеты авиакомпании Turkish Airlines

07:11 12.08.2020 Из Красноярска в Анталью (Турция) 12 августа отправились первые туристы. Рейс авиакомпании AZUR air по маршруту Красноярск — Ростов-на-Дону — Анталья со 158 пассажирами на борту вылетел в 05:05 по местному времени. Читайте подробнее: Первые туристы отправились из Красноярска в Анталью

08:18 12.08.2020 Из аэропорта Красноярска до конца августа планируют выполнить 12 чартерных рейсов в Анталью.

09:39 12.08.2020 Между тем в условиях пандемии, когда многие отказываются от путешествий, в Японии начал развиваться онлайн-туризм. Читайте также: В Японии набирает популярность онлайн-туризм

10:23 12.08.2020 Еще 262 гражданина Азербайджана смогли вернуться на родину после длительного пребывания на территории Дагестана. Их возвращение было организовано по специальному коридору через российско-азербайджанскую границу. Читайте также: Из Дагестана вернулись на родину 262 гражданина Азербайджана

11:26 12.08.2020 12 августа первые туристы отправились из Красноярска в Анталью [vk.com shtabkrskstate]

12:48 12.08.2020 Министерство иностранных дел Германии призвало граждан отказаться от «несущественных поездок» в Мадрид и Страну басков в Испании. Читайте также: МИД Германии призвал отказаться от поездок в Мадрид

12:57 12.08.2020 Новый туристический поезд № 927/928 «Сочи» сообщением Туапсе — Сочи — Гагра начинает курсировать между популярными курортами Черноморского побережья с 15 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Федеральной пассажирской компании. Читайте подробнее: Туристический поезд «Сочи» свяжет Кубань и Абхазию

14:15 12.08.2020 Казахстан с 17 августа планирует поэтапно возобновить международные рейсы в Объединенные Арабские Эмираты, Белоруссию, Германию, Нидерланды, Египет, Украину и Российскую Федерацию. Об этом сообщает министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

15:03 12.08.2020 Авиационные власти Казахстана планируют начать поэтапное возобновление авиасообщения с ОАЭ, Белоруссией, Германией, Нидерландами, Египтом, Украиной и Россией, сообщили 12 августа в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития республики. Об этом: Казахстан возобновит авиасообщение с Россией, Украиной и Белоруссией

15:17 12.08.2020 Отпуск 2020 года проведут (или уже провели) за границей около 1,5 миллиона граждан Италии, таковы данные исследования национальной бизнес-ассоциации Coldiretti.В 2019 году показатель был более чем в два раза выше — 3,3 миллиона человек. Подавляющее большинство тех, кто отправляется в отпуск за границу в 2020 году, выбирает европейские страны. Проведение гражданами каникул за рубежом вызывает определенную тревогу у властей и врачей, они отмечают, что более половины новых вспышек коронавируса в Италии «завезены» из-за границы. В целом ряде регионов страны установлен карантин для возвращающихся из европейских стран «группы риска», в аэропортах для тех, кто возвращается из таких стран, планируется проводить экспресс-тесты. Читайте подробнее: На каникулы за рубеж отправились около полутора миллионов итальянцев

22:46 12.08.2020 Италия закрывает авиасообщение с Колумбией на неопределенное время, заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.Включение Колумбии в список государств, въезд из которых в Италию закрыт, объясняется ростом числа заражённых в этой стране. Подробности в материале: Власти Италии закрыли авиасообщение с Колумбией

07:01 13.08.2020 Самолет авиакомпании Air Astana [(сс) Nikolay Ustinov — Almaty Spotting Club]

07:17 13.08.2020 Из томского аэропорта «Богашёво» возобновились авиарейсы Томск — Абакан и Томск — Барнаул. Читайте подробнее: Возобновлены авиарейсы из Томска в Абакан и Барнаул

08:14 13.08.2020 Барнаул и Белокуриху связал новый регулярный пассажирский авиарейс. Первый вылет состоялся после почти 40-летнего перерыва. Об этом: Авиарейс из Барнаула в Белокуриху возобновился после 40-летнего перерыва

09:00 13.08.2020 Аэропорт «Платов». Дмитрий Тимонин © ИА Красная Весна

10:33 13.08.2020 12 августа авиакомпания Исламской Республики Иран (Iran Air) объявила, что рейсы в Вену из Тегерана возобновятся 15 августа после остановки по причине разразившейся по всему миру вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте также: Авиакомпания Iran Air возобновит полеты в Вену с 15 августа

11:37 13.08.2020 Дюденский водопад. Турция, Анталия. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

12:24 13.08.2020 По данным АТОР, на отдых в Турцию за первые три дня с начала запуска чартеров (10−13 августа) прилетели более 63 тыс. российских туристов. Об этом: Более 63 тыс. туристов из России прибыли в Анталью за три дня

13:36 13.08.2020 По данным АТОР, с большой долей вероятности Россия возобновит авиасообщение с большинством стран СНГ с 1 сентября 2020 года. Читайте подробнее: АТОР назвала страны СНГ, готовые возобновить авиасообщение с РФ

14:42 13.08.2020 Отправление поезда в Крым. Дарья Антонова © ИА REGNUM

16:22 13.08.2020 По оперативным данным Росавиации, в июле текущего года российские перевозчики обслужили 6,72 млн пассажиров, что составляет — 52,8% по сравнению с объемами за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот снизился на — 62,5% и составил 13,1 млрд пассажирокилометров.

17:07 13.08.2020 Авиакомпания «Сибирь» в июле 2020 перевезла 1,34 млн пассажиров. При сравнении с показателями группы S7 за аналогичный период прошлого года объем пассажиропотока S7 Airlines снизился на — 10,2% (с начала 2020 года S7 Group объединила свои компании «Сибирь» и «Глобус»).

18:10 13.08.2020 Российским гражданам, которые планируют путешествия в Черногорию, нужно иметь в виду, что угроза рецидива массового заражения отнюдь не миновала. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в Москве 13 августа. Читайте также: МИД РФ напомнил об угрозе рецидива пандемии коронавируса в Черногории

18:55 13.08.2020 По данным Росавиации, услугами авиакомпании «Победа» в июле 2020 воспользовались 1,04 млн пассажиров (+1,6%), «Аэрофлота» — 1,03 млн пассажиров (-72%), «Россией» — 776 тыс. пассажиров (-49,2%). «Уральские авиалинии» обслужили 662 тыс. пассажиров (-41,8%).

19:38 13.08.2020 По оперативным данным Росавиации, всего за январь-июль 2020 г. перевезено 34,54 млн пассажиров (-52%).

20:22 13.08.2020 Главное управление гражданской авиации министерства транспорта и общественных работ Ливанской Республики подготовило циркуляр, касающийся порядка действий для пассажиров, прибывающих на территорию Ливана с 31 июля 2020 года, сообщает Росавиация 13 августа.

20:34 13.08.2020 Правительство США с 13 октября запретит все чартерные рейсы между Кубой и Соединенными Штатами за поддержку кубинскими властями правительства Венесуэлы. Соответствующий приказ уже подписан 13 августа — в день рождения лидера кубинской революции Фиделя Кастро.

21:29 13.08.2020 Самолет авиакомпании Iran Air. (сс) Marvin Mutz

22:32 13.08.2020 На берегу Оманского залива. Фуджейра, ОАЭ. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

07:45 14.08.2020 Неуважением США к кубинцам и американским гражданам кубинского происхождения является запрет Вашингтоном чартерных рейсов на Кубу. Об этом написал на своей странице в Twitter директор департамента Соединенных Штатов в кубинском МИД Карлос Фернандес де Коссио. Читайте также: На Кубе ответили на запрет чартерных рейсов со стороны США

08:32 14.08.2020 Министерство иностранных дел России предлагает отказаться от бесплатной помощи по возврату российских граждан из-за рубежа. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале нормативных правовых актов. Об этом: МИД России предлагает отменить бесплатный возврат граждан из-за границы

09:38 14.08.2020 С начала 2020 года международный аэропорт «Казань» имени Габдуллы Тукая обслужил более 1 млн пассажиров. Наиболее востребованными направлениями являются Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Сочи и Симферополь. Подробности в материале: Аэропорт Казани обслужил более 1 млн пассажиров с начала года

10:12 14.08.2020 Компания «Аэрофлот» заявила о возобновлении регулярных рейсов в швейцарскую Женеву. Об этом сообщает пресс-служба компании. «Полёты будут осуществляться с 15 августа по сокращённой программе (один рейс в неделю по субботам)», — говорится в сообщении с указанием расписания. Об этом: «Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы в Женеву

11:03 14.08.2020 С 15 августа между Москвой и швейцарской Женевой возобновится авиасообщение по сокращённой программе. Об этом 14 августа сообщили в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот». Читайте также: «Аэрофлот» будет выполнять в Женеву один рейс в неделю

11:04 14.08.2020 Пассажиропоток международного аэропорта «Симферополь» в июле вырос на 5,5% по сравнению с тем же месяцем 2019 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта 14 августа. Об этом: Аэропорт «Симферополь» восстанавливается после пандемии

12:21 14.08.2020 Международный аэропорт «Симферополь»

12:34 14.08.2020 Авиакомпания «Белавиа» продлила приостановку рейсов по ряду направлений из-за ситуации с коронавирусом, сообщает БЕЛТА. Во все пункты России «Белавиа» не будет летать как минимум по 21 августа (в Воронеж, Казань, Нижний Новгород — по 24 октября), во все пункты Грузии — по 31 августа. Полеты в Вену приостановлены по 15 августа, в Ригу — по 16 августа, в Ларнаку — по 31 августа, в Ашхабад — по 1 сентября. Вернуть средства или изменить дату вылета на отмененные рейсы можно будет до 30 марта 2021 года.

12:48 14.08.2020 Сервис OneTwoTrip узнал у своих клиентов, какой транспорт во время пандемии они считают наиболее безопасным. Оказалось, что больше всего респондентов, 29,4%, защищённее чувствуют себя в самолёте. 60% россиян считают, что салон самолёта проще дезинфицировать, чем вагон поезда. Большинство россиян, или 44,4%, уверены, что во время поездки важно соблюдать масочный режим. 33% считают, что можно обойтись и без маски, а 32,6% выбрали ответ «мне всё равно».

13:28 14.08.2020 Венгерская авиакомпания Wizz Air, осуществляющая перевозки пассажиров по бюджетным ценам, отложила возобновление рейсов в Грузии на неопределенный срок. Об этом 13 августа сообщает телеканал Formula. Подробности в материале: Венгерская авиакомпания Wizz Air отложила возобновление рейсов в Грузию

14:27 14.08.2020 Финская авиакомпания Finnair все еще надеется долететь до Петербурга в сентябре. Об этом свидетельствуют данные в системе бронирования перевозчика. Об этом: Finnair сохранила Петербург в расписании на сентябрь, отменив Москву

14:51 14.08.2020 С 15 августа в Узбекистане начнется поэтапное возобновление воздушных рейсов из Ташкент в Нукус, Ургенч и Термез. Подробности в материале: В Узбекистане возобновят три внутренних авиарейса

15:54 14.08.2020 Самолет авиакомпании S7. Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

17:10 14.08.2020 Регулярные пассажирские авиарейсы России со странами Туркестанского региона могут быть восстановлены с 1 сентября 2020 года. Об этом: Россия может возобновить авиарейсы в страны Туркестана уже в сентябре

18:23 14.08.2020 Черногория с 15 августа откроет свои границы для граждан Сербии, Боснии и Герцеговины, Албании и Македонии. Об этом заявил директор Института общественного здоровья Черногории Бобан Мугоша 14 августа в эфире телевидения Vijesti. Читайте также: Черногория открывает границы для граждан региона

18:47 14.08.2020 С 15 августа граждане Северной Македонии, Хорватии, Болгарии и Румынии при въезде в Сербию должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до начала путешествия. Об этом 14 августа заявила эпидемиолог Дарья Кисич-Тепавчевич. Читайте также: Сербия будет требовать результаты ПЦР-теста для въезда в страну

22:49 14.08.2020 Санитарная обработка на пляже в Греции (сс) Mark Hodson Photos

00:53 15.08.2020 Решение продлить еще на один месяц закрытие общего участка сухопутной границы из-за распространения коронавируса приняли власти Канады и США, сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо на своей странице в Twitter. Подробности в материале: Власти Канады и США решили не открывать общую границу еще один месяц

11:07 17.08.2020 Самолет авиакомпании Finnair [(сс) Joi Ito]

11:09 17.08.2020 Казахстан сообщил о готовности открыть границу с Россией. В качестве возможной даты возобновления авиасообщения между Россией и Казахстаном в некоторых источниках фигурировало 1 сентября. Однако для восстановления авиасообщения с РФ потребуется разрешение российской стороны. Несмотря на то, что от российских властей пока нет новостей о возобновлении полетов, число поисков билетов уже выросло. По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, число поисков начало расти 12 августа, а 13 августа выросло в 3 раза по сравнению со средним уровнем первых десяти дней августа. После пика, который пришелся на 13 августа, количество запросов снова немного снизилось, но их всё равно в 2 раза больше, чем в начале месяца. Аналитики Туту.ру добавляют, что количество запросов билетов из России в Казахстан на фоне новостей о возможном возобновлении авиасообщения сразу же вернулось на средний уровень августа 2019 года.

11:22 17.08.2020 В Петербургском аэропорту «Пулково» в понедельник, 17 августа, отменили более десяти ранее запланированных авиарейсов, большинство из них должны были лететь за границу. Например, шесть рейсов не улетят в уже открытую для полётов Турцию. Также отменили три рейса в Минск, два рейса в Душанбе. Отменены рейсы в Ригу, Тиват, Париж, Амстердам, Шанхай, Худжанд, Баку и Ереван. Эти отмены вызваны продлением запрета на возобновление авиасообщения России с большинством зарубежных стран.

11:28 17.08.2020 Аэропорт «Пулково». Дарья Драй ИА REGNUM

12:31 17.08.2020 Авиакомпания «Узбекистанские авиалинии» отменила международные авиарейсы из-за эпидемиологической ситуации, сообщили в пресс-службе компании. Воздушное сообщение будет приостановлено с 16 по 31 августа 2020 года. Читайте также: Узбекистан отменил международные авиарейсы до конца лета

14:42 17.08.2020 Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways. (сс) Anna Zvereva

15:25 17.08.2020 Компания «Белавиа» продлила приостановку рейсов в Россию до 31 августа.

15:34 17.08.2020 Белорусская авиакомпания «Белавиа» продлила приостановку рейсов на территорию России до 31 августа. Об этом 17 августа сообщает агентство БелТА со ссылкой на сайт авиаперевозчика. Подробности в материале:«Белавиа» продлила приостановку рейсов в РФ до конца августа

16:35 17.08.2020 Вид на курорт Белокуриха. (сс) Демин Алексей, Барнаул

18:34 17.08.2020 В АТОР сообщили, что наиболее популярными направлениями для коротких поездок по России в 2020 году стали Санкт-Петербург, Казань и Калининград.

20:02 17.08.2020 Калининград. Григорий Фадеев © ИА Красная Весна

07:17 18.08.2020 Авиакомпания Ryanair на 20% сократила число рейсов на сентябрь и октябрь, сообщает агентство Reuters. Согласно заявлению ирландского лоукостера, сокращение числа рейсов связано с уменьшением бронирований и возобновленными «коронавирусными» ограничениями в ряде стран. Читайте также: Ryanair сократила число рейсов на сентябрь и октябрь

08:31 18.08.2020 Тем временем в России все большим спросом пользуются туры выходного дня, когда отдых приходится на субботу и воскресенье. Читайте также: Туры выходного дня набирают популярность в России

09:35 18.08.2020 Ограничения на регулярные международные пассажирские перевозки в Грузии продлены до 30 сентября. Информацию об этом 17 августа распространила пресс-служба Агентства гражданской авиации. Читайте также: В Грузии продлили ограничения на регулярные международные авиаперевозки

10:29 18.08.2020 Авиакомпании, которые летают из новосибирского аэропорта «Толмачёво», сообщили о своей готовности к незамедлительному возобновлению международных рейсов из столицы Сибири. Об этом на совещании с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека — главным государственным санитарным врачом РФ Анной Поповой сообщил генеральный директор АО «Аэропорт Толмачёво» Евгений Янкилевич. Читайте также: Авиакомпании готовы возобновить международные рейсы из Новосибирска

11:27 18.08.2020 Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о скором возобновлении авиасообщения с ОАЭ, сообщает агентство Reuters. Выступая перед журналистами, Нетаньяху отметил, что самолеты из Израиля в ОАЭ будут пролетать над Саудовской Аравией. Читайте также: Израиль возобновляет авиасообщение с ОАЭ

12:34 18.08.2020 Рекордное число пассажиров обслужил 15 августа международный аэропорт «Симферополь», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта. Об этом: Аэропорт Симферополя поставил суточный рекорд по пассажиропотоку

13:41 18.08.2020 Пляж в Геленджике. (сс) Evgeniy Isaev

14:21 18.08.2020 Спрос российских туристов на организованные туристические поездки в Белоруссию просел более чем на 70%, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Читайте также: Спрос на туры в Белоруссию упал более чем на 70%

14:51 18.08.2020 Турция снизила стоимость проживания в отелях на курортах Средиземного моря. Цены на пляжный отдых существенно пошли вниз, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Читайте также: Туры в Турцию на конец августа подешевели на 25%

15:20 18.08.2020 Самолет Ryanair (сс) Adrian Pingstone

15:45 18.08.2020 С 15 августа Россия и Швейцария перезапустили авиарейсы. «Аэрофлот» возобновил регулярные рейсы в Женеву. По сообщению перевозчика, пока полеты будут выполняться по сокращенной программе — один раз в неделю. Только раз в неделю по маршруту Цюрих — Москва будет летать и авиакомпания SWISS. Причины столь скромного объема перевозки между двумя странами объяснили туроператоры: россияне еще не могут посещать Швейцарию с туристическими целями, отмечает АТОР. О том, что Швейцария пока не готова принимать из России туристов, говорит и факт приостановки выдачи туристических виз. Визовый отдел Посольства и офис визового центра TLS Russia остаются закрыты с 19 марта.

16:26 18.08.2020 Туроператоры назвали самый популярный в России курорт Турции. Отели Аланьи сейчас лидируют в рейтинге предпочтений у российских туристов — благодаря демократичным ценам. После периода ограничений и карантина цена отдыха вышла для российских туристов на первый план — многие из них потеряли в доходах, отмечают в АТОР. Россиян не отпугивает даже существенно более длительный, по сравнению с другими курортами Анталийского побережья, трансфер из аэропорта Антальи.

16:34 18.08.2020 Венгерский авиаперевозчик Wizz Air отменил рейсы из Петербурга в Скандинавию, Австрию и на Мальту в сентябре. Об этом свидетельствуют данные системы бронирования компании. Читайте также: Венгерский Wizz Air отложил до октября рейсы из Петербурга

17:35 18.08.2020 Авиакомпания Белавиа. (сс) ERIC SALARD

17:36 18.08.2020 Иностранная часть программы Десятого Платоновского фестиваля искусств в Воронеже отменена. Решение принято в связи с отсутствием авиасообщения между странами из-за пандемии коронавируса — иностранные актёры и музыканты не смогут добраться в Воронеж. Об этом было объявлено на пресс-конференции 18 августа. Об этом: Воронежский Платоновфест остался без зарубежной программы

18:04 18.08.2020 Самолет авиакомпании Wizz Air [(сс) Lars Steffens]

19:24 18.08.2020 По оценкам туроператоров, спрос на Казань (и Татарию в целом) в этом году находится примерно на прошлогоднем уровне. Но ажиотажа на направлении нет, несмотря на снятие ограничений и доступные цены (стоимость туристических услуг осталась на прошлогоднем уровне, а отельеры предлагают привлекательные акции). Как отмечают в АТОР, абсолютное большинство туристов в этом коротком сезоне отдали предпочтение пляжу, оставив планы на экскурсионный отдых на следующий раз.

20:10 18.08.2020 Пассажирский самолет Москва — Белгород вернулся в аэропорт вылета по причине неисправности закрылков. «Пассажирский самолет сообщением Москва — Белгород вернулся в аэропорт Домодедово из-за неисправности в закрылках», — сообщил ТАСС источник в авиационных кругах. Он уточнил, что около 18:45 лайнер совершил штатную посадку. Причина неполадки выясняется.

21:38 18.08.2020 Стойка Ryanair (сс) Ralf Roletschek

22:02 18.08.2020 На фоне политических коллизий в Белоруссии наблюдаются колебания настроений российских туристов, которые планировали отдых в этой стране. На фоне и так небольшого спроса из-за закрытых границ, новые заявки практически перестали поступать. По данным АТОР, и так небольшой спрос на это направления просел более чем на 70%. Белоруссия — популярное направление у российских туристов, в основном туда едут за лечением.

22:42 18.08.2020 Озеро Ритца. Абхазия. Илья Савченко © ИА Красная Весна

08:51 19.08.2020 Пляж в Аланье. Турция. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

08:56 19.08.2020 18 августа секретарь Иранской ассоциации авиакомпаний Магсуд Асади-Самани объявил, что компания Iran Air возобновит рейсы между Ираном и Германией в сентябре. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News. Подробности в материале: Иран возобновит полеты в Германию в сентябре

09:09 19.08.2020 17 августа министр культурного наследия, ремесел и туризма Ирана Али Асгар Мунесан заявил, что за первые десять месяцев прошедшего иранского календарного года, закончившегося 20 марта 2020 года, страну посетило рекордное число туристов (8 миллионов человек). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 18 августа. Подробности: Министр ИРИ: число туристов, посетивших Иран, превысило 8 миллионов человек

11:05 19.08.2020 Вопрос о возвращении чартерных авиарейсов из России Египет пока не стоит. Регулярные рейсы запланированы на конец октября, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Подробности: Авиарейсы из России в Египет возобновятся в конце октября

11:58 19.08.2020 62 объекта размещения на территории Республики Крым принимают участие в программе стимулирования доступных внутренних туристских поездок, разработанной Ростуризмом, сообщили 19 августа в пресс-службе минкурортов Крыма. Читайте также: Более 60 отелей Крыма включены в программу кешбэка за туры по России

12:58 19.08.2020 Самолет авиакомпании Iran Air. (сс) TJDarmstadt

16:27 19.08.2020 Пилоты Lufthansa согласились на сокращение доплат, и пенсионных выплат и компенсаций до конца 2020 года в обмен на гарантии занятости как минимум до второго квартала 2021 года. Подробности в материале: Lufthansa согласовала с профсоюзом пилотов сокращение расходов

18:55 19.08.2020 Представители Минкомсвязи опубликовали график вывозных рейсов до 1 сентября. Так, 21 августа планируются вывозные рейсы из Еревана в Самару, и из Душанбе в Петербург и Краснодар. 22 августа — рейсы из Еревана, Ташкента и Душанбе в Москву, а также из Ташкента в Жуковский и из Еревана в Минеральные Воды. 23 августа рейсы вылетят из Баку и Худжанда в Москву, из Бишкека в Новосибирск. Также планируются рейсы Хошимин — Владивосток и Душанбе — Санкт-Петербург. Уже 24 августа планируется вылет из Еревана в Москву и Калугу, а из Душанбе отправятся сразу пять самолетов: в Москву, Казань, Сургут, Екатеринбург, Новосибирск. 25 августа также запланированы рейсы из Душанбе в Москву и Петербург, из Гюмри в Москву, из Еревана в Петербург, из Оша в Новосибирск. В среду, 26 августа, будут выполнены вывозные рейсы в Москву из Ларнаки, Кишинева и Баку, в Новосибирск из Еревана и из Душанбе в Краснодар. На 27 августа планируется рейс в Москву из Ларнаки, а также рейсы Ереван — Москва, Худжанда — Москва, Душанбе — Екатеринбург. 28 августа запланированы рейсы из Токио, Кишинева, Душанбе в Москву, из Еревана в Ростов-на-Дону и Краснодар, а из Душанбе — в Петербург. 29 августа планируются рейсы Баку — Москва, Ереван — Минеральные Воды, Душанбе — Санкт-Петербург. 30 августа — рейсы из Душанбе и Худжанда в Москву, из Душанбе в Екатеринбург и Новосибирск и из Бишкека в Новосибирск. 31 августа ожидается вылет из Еревана в Москву и Ростов-на-Дону, а также из Душанбе в Сургут и Санкт-Петербург. 1 сентября запланировано пять рейсов: из Оша в Жуковский и в Новосибирск, из Бишкека также в Жуковский, из Душанбе в Екатеринбург и из Еревана в Москву.

20:09 19.08.2020 Казань. Вид на Кремль и мечеть Кул-Шариф. Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM

20:35 19.08.2020 В пресс-службе белорусского правительства заявили, что главы правительств Белоруссии и РФ договорились о совместной работе ведомств двух стран по снятию ограничений на передвижение через границу.

21:21 19.08.2020 Гостиница в Алуште. Крым. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

08:04 20.08.2020 Правительство Словении призвало своих граждан срочно вернуться из Хорватии из-за неблагополучной ситуации с COVID-19 в этой стране, сообщает агентство Reuters. Читайте также: Словения призвала своих граждан срочно вернуться из Хорватии

09:37 20.08.2020 Венгерский лоукостер Wizz Air первым снова начал летать из Петербурга в столицу Великобритании. Первые рейсы в Лондон отправились 19 августа. Перелеты из «Пулково» в «Лутон» будут выполняться с частотой до трех раз в неделю. Об этом: Лоукостер Wizz Air возобновил рейсы из Петербурга в Лондон

10:58 20.08.2020 Власти Индии, ранее закрывшие границы для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, намерены создать «воздушные коридоры» для перемещения лиц, оказавшихся в сложной ситуации, с 13 странами, включая Южную Корею. Читайте также: Индия намерена возобновить авиасообщение с 13 странами

11:46 20.08.2020 С 22 августа, когда власти Грузии открыли границу страны для иностранных гостей, по 15 августа в страну прибыло более 1,2 тыс. туристов. Об этом, как передает агентство Black Sea Press, рассказала 19 августа на брифинге руководитель Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили. Читайте также: Названо число туристов, прибывших в Грузию после открытия границы

12:14 20.08.2020 Из Таджикистана в Россию с 21 августа по 1 сентября планируется запустить 25 вывозных авиарейсов, сообщили в телеграм-канале Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Об этом: Из Таджикистана в Россию запустят 25 вывозных авиарейсов

13:45 20.08.2020 «Полярные авиалинии» снизили тарифы на авиабилеты в Мому, Батагай, Саскылах и Белую Гору. sakha.gov.ru

14:18 20.08.2020 Черногория, Молдавия, Армения, Турция и Белоруссия стали самыми популярными зарубежными направлениями на осень для российских туристов. Читайте также: Названы популярные у российских туристов зарубежные страны на осень

14:33 20.08.2020 19 августа правительство Норвегии сообщило, что жители такого региона Швеции, как Норрботтен, будут освобождены от требования соблюдения 14-дневного карантина при совершении поездок в страну. Чтобы подчеркнуть всю серьезность эпидемиологической ситуации в связи с продолжающейся пандемией коронавирусной инфекции, в своих рекомендациях министерство иностранных дел Норвегии подчеркнуло, что «зеленых зон» (более 20 случаев заражения SARS-CoV-2 на 100 000 человек) в Европе больше не осталось. Новые правила пересечения государственной границы со Швецией вступают в силу с субботы 22 августа, но норвежские власти заявили в пресс-релизе, что ситуация может быстро измениться. Подробности в материале: Норвегия изменила правила пересечения границы со Швецией

15:35 20.08.2020 С момента возобновления чартерных рейсов из городов России (с 10 августа) в турецкий курортный город Анталья на отдых прибыли почти 111 тыс. туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Читайте также: Почти 111 тыс. туристов из России прибыли в Анталью за 10 дней

17:57 20.08.2020 Пляж в Турции. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

20:59 20.08.2020 Росавиация сообщила о расширении списка городов, откуда возобновится выполнение международных авиарейсов. К ранее открытым для таких полетов аэропортам добавляются Казань, Калининград и Новосибирск. Полеты российских и иностранных авиакомпаний могут осуществляться с 20 августа. Россия возобновила регулярное международное воздушное сообщение с рядом государств 1 августа. Полеты были начаты из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Лондон и Стамбул. 10 августа возобновились полеты в турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью.

21:08 20.08.2020 Самолет. Павел Латышов © ИА Красная Весна

21:16 20.08.2020 Российским и зарубежным авиакомпания с 20 августа разрешено возобновить международные авиарейсы из Казани, Калининграда и Новосибирска, сообщили в Росавиации. До настоящего времени рейсы выполнялись только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Читайте также: Росавиация разрешила полёты за рубеж ещё из трёх российских городов

22:33 20.08.2020 Британские власти отменили обязательный двухнедельный карантин для въезжающих из Португалии. Однако с 22 августа 14-дневная изоляция потребуется прибывающим в Великобританию из Хорватии, Австрии, а также Тринидада и Тобаго. Подробности в материале: МИД Португалии поблагодарил Лондон за отмену карантина для туристов

07:05 21.08.2020 Побережье в Батуми. Грузия. (сс) 23artashes.

08:23 21.08.2020 20 августа новый аэровокзал аэропорта «Петрозаводск» официально принял первых пассажиров. Это один из самых крупных объектов по подготовке к 100-летию Республики Карелии, реализованных в рамках ФЦП «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года». Он построен при содействии Госкомиссии по подготовке к 100-летию образования республики под председательством Секретаря Совбеза России Николая Патрушева. На всех этапах работ их лично курировал заместитель секретаря Совбеза Рашид Нургалиев. Терминал площадью в 3,7 тысячи квадратных метров почти в четыре раза больше старого, военные строители возвели его меньше чем за год. Новый комплекс способен принимать до 300 человек в час. В здании оборудованы семь стоек регистрации, три пункта досмотра, VIP-зона, комната матери и ребенка. Это обеспечивает высокий уровень обслуживания посетителей воздушной гавани, соответствующий российским и международным стандартам, предоставляет условия для комфортного и безопасного пребывания на территории аэровокзального комплекса.

08:24 21.08.2020 В новом аэропорту Петрозаводска первым рейсом прибытия стал самолет из Сочи, а отправления — борт в Симферополь. Читайте также: В аэропорту Петрозаводска заработал новый терминал

08:28 21.08.2020 Росавиация разрешила полёты за рубеж из новосибирского аэропорта «Толмачёво». Полеты российских и иностранных авиакомпаний были открыты накануне, 20 августа, сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта. Читайте также: Из новосибирского аэропорта возобновлены полёты за рубеж

08:30 21.08.2020 Между тем сегодня, 21 августа, в России стартовала программа стимулирования внутреннего туризма, которая предполагает возврат туристу части затрат на путевку по России, купленную в период с 21 по 28 августа.

08:45 21.08.2020 В Петрозаводске открылся новый аэровокзальный комплекс gov.karelia.ru

08:57 21.08.2020 Объем обслуженных пассажиров в первом полугодии 2020 года в аэропортах «Казань» и «Бегишево» снизился более чем на 53%. Аэропорт «Бугульма» сохранил объем перевозок на уровне прошлого полугодия за счет субсидированных авиаперевозок. Как отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрей Егоров, существенное снижение авиационной мобильности населения связано с введенным запретом на осуществление международных авиаперевозок в связи с эпидемиологической обстановкой и распространением коронавирусной инфекции. Напомним, с 20 августа в соответствии с решением правительства Российской Федерации в перечень пунктов, из которых возобновлено международное авиасообщение в ранее открытые пункты иностранных государств включаются три города — Казань, Калининград и Новосибирск.

09:39 21.08.2020 Из аэропорта «Казань» 21 августа состоялся первый авиарейс в Анталью после отмены ограничений на международное авиасообщение. Борт авиакомпании AZUR air направился в Анталью в 04:10. На лайнере находилось 238 пассажиров. Читайте также: Из Казани после отмены ограничений вылетел первый самолёт в Турцию

09:51 21.08.2020 Из аэропорта «Казань» 21 августа состоялся первый авиарейс в Анталью. kazan. aero

10:03 21.08.2020 В период пандемии из-за падения доходов в результате снижения объемов пассажирских авиаперевозок аэропорты и авиакомпании Татарии получили субсидии из федерального бюджета. Так, в апреле — июне аэропорт в Казани получил более 160 млн 799 тыс. рублей, аэропорт «Бегишево» — 35 млн 556 тыс. рублей, аэропорт «Бугульма» — 507 тыс. рублей и авиакомпания «ЮВТ АЭРО» — 8 млн 923 тыс. рублей. В 2020 году Татария субсидирует 27 направлений из своих аэропортов. Читайте подробнее: Аэропорты Татарии субсидировали почти на 200 млн рублей

10:22 21.08.2020 21 августа отменен утренний авиарейс из Калининграда в Минск. Наряду с ним отменены оба 9-часовых рейса в Москву, сообщается на сайте аэропорта «Храброво».

10:44 21.08.2020 Авиационные власти Киргизии планируют возобновить авиасообщение с Москвой, Екатеринбургом, Санкт-Петербургом и Новосибирском. Об этом 21 августа заявил директор агентства гражданской авиации Курманбек Акышев на брифинге. Читайте также: Киргизия планирует возобновить авиасообщение с четырьмя городами России

10:45 21.08.2020 Прибывающих в столицу Татарии пассажиров международных направлений планируют обследовать на COVID-19 прямо в аэропортах. Читайте также: В Татарии пассажиров из-за рубежа начнут тестировать прямо в аэропортах

11:17 21.08.2020 Авиакомпания Turkish Airlines возобновит регулярные рейсы из Грузии в Турцию с 29 августа. Об этом 20 августа сообщило посольство Турции в Грузии на своей странице в соцсети в Facebook. Об этом: Turkish Airlines возобновит регулярные рейсы из Тбилиси в Стамбул в августе

11:18 21.08.2020 Из аэропорта «Казань» 21 августа состоялся первый авиарейс в Анталью. kazan. aero

11:48 21.08.2020 Программа стимулирования внутреннего туризма в России предполагает возврат туристу части затрат на путевку по России, купленную в период с 21 по 28 августа. Подробности

12:27 21.08.2020 Для восстановления авиасообщения между Грузией и РФ необходима воля российских властей и улучшение эпидемиологической обстановки в России. Об этом, как передает «Общественное телевидение», 21 августа сказал представитель премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе. Читайте также: В Грузии отреагировали на заявление Лаврова о возобновлении полетов

13:02 21.08.2020 Аэропорт «Толмачёво» (cc) Elizaveta Cherepanova

13:27 21.08.2020 По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, в десятку популярных авианаправлений на сентябрь и первую половину октября входят в основном востребованные морские курорты: на первом месте Симферополь, далее следуют Сочи и Анапа. Направление Москва —Анапа в этом году вошло в тройку самых популярных на бархатный сезон, обойдя направление Санкт-Петербург —Симферополь. У путешественников из Москвы по сравнению с прошлым годом вырос интерес также к Геленджику: доля бронирований в Геленджик и Анапу выросла более, чем в полтора раза. Немного снизилась доля направления Москва —Минеральные Воды.

14:19 21.08.2020 У россиян появилась еще одна причина дожидаться возобновления туризма в Швейцарию. Один из швейцарских городов обещает туристам более 90 евро на расходы, сообщает АТОР.

14:21 21.08.2020 В условиях пандемии европейские направления ищут способы завлечь иностранных туристов. Чаще всего, зарубежным гостям обещают покрыть расходы в случае, если они заболели коронавирусом. Например, такую опцию предлагают Кипр,Греция и Канарские острова. В Швейцарии пошли по-другому пути. Женева обещает туристам 100 швейцарских франков (примерно 92 евро или 8 100 р.) «на карманные расходы». Однако наличных денег туристы не увидят: они депонируются на специальную предоплаченную подарочную карту, которую можно использовать для оплаты в отелях, ресторанах, кафе, барах и других точках притяжения города. Для участия в программе гости должны проживать не менее двух ночей в участвующем в акции отеле. Карту выдадут при регистрации в гостинице; на номер выдается только одна карта. Воспользоваться картой можно до 31 декабря 2020 года. Карту нельзя обменять на наличные, и любой остаток средств также не будет возвращен.

14:26 21.08.2020 По данным опроса Туту.ру, самое сложное в путешествиях для россиян — необходимость носить маски и перчатки (25%). Почти столько же (24%) респондентов сказали, что им сейчас сложно планировать путешествия: они боятся, что поездка может отмениться. Еще 21% путешественников отметили, что им просто некуда поехать, так как границы с их любимыми местами для отдыха еще не открыты. Около 7% участников опроса сказали, что испытывают сложности с подготовкой к путешествию: им трудно следить за информацией об ограничениях в разных регионах. Еще 7% признались, что им сложно соблюдать социальную дистанцию, и такая же доля респондентов отметила, что они не хотят сдавать тест на COVID-19 после поездок за границу. Наконец, 6% путешественников сказали, что им мешают ограничения в отелях, музеях и других местах. Оставшиеся 3% выразили сожаление, что им не с кем поехать: их друзья и родственники соблюдают самоизоляцию. В опросе приняли участие около 2 100 человек.

14:44 21.08.2020 Открылся новый аэровокзальный комплекс аэропорта Петрозаводск. Пассажир получил приз — сертификат на бесплатное использование VIP-зала аэровокзального комплекса. gov.karelia.ru

14:46 21.08.2020 В июле 2020 года Японию посетили 3800 человек, что на 99,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Национальной туристической организации Японии (JNTO). Читайте подробнее: Эффект SARS-CoV-2: туристический поток в Японию в июле сократился на 99,9%

15:20 21.08.2020 России для нормализации отношений с Грузией нужно отменить запрет на авиасообщение между двумя странами. Об этом, как передает грузинское «Общественное телевидение», 21 августа сказала журналистам посол США в Тбилиси Келли Дегнан. Читайте также: Посол США призвала Россию отменить запрет на авиасообщение с Грузией

15:47 21.08.2020 Запрос о возобновлении авиасообщения с Россией, если поступит, будет рассмотрен с точки зрения эпидемиологической ситуации, но пока от российской стороны никаких предложений по этому поводу не поступало. Об этом 21 августа сообщила телеканалу Formulanews министр экономики Грузии Натия Турнава. Читайте также: Минэкономики Грузии: запроса из РФ о возобновлении авиасообщения не было

18:22 21.08.2020 Новый аэровокзал аэропорта «Петрозаводск» официально принял первых пассажиров. gov.karelia.ru

18:57 21.08.2020 Сотрудники авиакомпании в ряде стран уже согласились на резкое сокращение зарплат и изменение рабочих инструкций в связи с потерями, которые несет компания на фоне эпидемии COVID-19. Читайте также: Авиакомпания Ryanair пообещала сократить меньше сотрудников

19:01 21.08.2020 Застрявшие в Армении из-за пандемии коронавируса жители Челябинской области наконец смогли вернуться домой. Об этом говорится на странице посольства России в этой республике в соцсетях. Всего 21 августа улетели 97 челябинцев. Рейс Ереван — Челябинск выполнила авиакомпания «Армения». Подробности: Застрявшие в Армении челябинцы смогли вернуться домой

20:04 21.08.2020 Несмотря на кризис в двусторонних китайско-американских отношениях и взаимные санкционные ограничения, объявлено об увеличении вдвое с августа текущего года количества авиарейсов между двумя странами, которые будут совершаться как китайскими, так и американскими авиакомпаниями. Об этом 21 августа сообщает Синьхуа со ссылкой на документ Минтранса США, а также совместное заявление американского министерства с Управлением гражданской авиации КНР. Подробности: Китай и США удваивают число авиарейсов

22:03 21.08.2020 Республиканский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил список иностранных государств, гражданам которых разрешен въезд на территорию Киргизии в условиях пандемии. Подробности: Власти назвали страны, гражданам которых теперь разрешен въезд в Киргизию

22:46 21.08.2020 Пляж в Анапе. Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

23:03 21.08.2020 Профсоюз пилотов Delta Air заявил, что 1806 пилотов компании согласились на досрочную пенсию. Пилоты предпенсионного возраста пошли на такой шаг, чтобы избежать массовых увольнений персонала. Читайте также: 1806 пилотов Delta Air согласились на досрочную пенсию

18:51 22.08.2020 Гражданам России, как и жителям Китая и Сербии, в ближайшее время разрешат въезд на территорию Польши. Соответствующий список стран решило обновить польское правительство. Об этом в субботу, 22 августа, сообщило Польское агентство печати. Подробности в материале: Польша откроет границы для жителей России

07:48 24.08.2020 Самолет авиакомпании Delta air

07:50 24.08.2020 Более семи тысяч граждан России вернулись на родину вывозными авиарейсами. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба посольства РФ в Вашингтоне. Российский дипломат рассказал, что в настоящее время продолжается формирование «гуманитарного» списка пассажиров. В первую очередь помощь оказывается гражданам из наиболее уязвимых категорий: инвалидам, пожилым людям, женщинам с детьми.

08:44 24.08.2020 Российское правительство прорабатывает расширение списка стран, с которыми планируется возобновление регулярного авиасообщения. Читайте подробнее: «Известия» узнали о возможном возобновлении Россией полётов в семь стран

10:33 24.08.2020 Из Нью-Йорка вылетел очередной вывозной рейс для росийских граждан. washington.mid.ru

10:42 24.08.2020 На сегодняшний день каких-либо решений о возобновлении авиасообщения с другими странами не принято. Об этом журналистам сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. «В настоящий момент нет новых решений по возобновлению международного авиасообщения с иностранными государствами», — сказали в секретариате.

10:52 24.08.2020 Границы России со странами Европы пока не открыты. Можно вылететь только на на учебу, работу или лечение. Российские туристы находят пути и способы, как отправится на отдых в европейские страны, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Появились сервисы, предлагающие услуги по оформлению медицинской справки для выезда за границу с целью лечения. Средняя цена за «липовую» справку — 300 евро на человека, готовность — три дня. Те, кто сейчас едут в Европу по таким «документам» — самостоятельные туристы. Туроператоры предупреждают, что это незаконный способ, за это могут привлечь к ответственности, и предлагают туристам дождаться открытия границ.

11:05 24.08.2020 Турция сняла ограничения на регулярное воздушное сообщение с Казахстаном, сообщили 24 августа в телеграм-канале комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития республики. Подробности в материале: Турция открыла авиасообщение с Казахстаном

12:20 24.08.2020 Представители Росавиации не стали комментировать сообщения СМИ о том, что Россия возобновит авиасообщение ещё с семью странами. Об этом сообщает РИА Новости.

12:54 24.08.2020 Российские граждане, конечно, ждут открытия авиасообщения с большинством других стран, но торопиться не надо, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода. Подробности в материале: К взлёту готовы, но риски никуда не делись — эксперт

12:59 24.08.2020 В Норвегии всерьез опасаются того, что пандемия коронавирусной инфекции может иметь последствия не только для здоровья, но и для аппетита. Дело в том, что введенные ограничения на границе со Швецией влекут за собой риск нехватки норвежского традиционного блюда на рождественских столах, а именно свиных ребрышек. Об этом 23 августа сообщило новостное агентство SVT Nyheter. Свиные ребрышки, или свиная корейка с костями, являются обязательной частью праздничного стола в Норвегии на Рождество. Жители страны, живущие недалеко от границы со Швецией, часто покупают свинину у своих восточных соседей по низким ценам, однако по причине пандемии в этом году всё обстоит иначе. Об этом: Из-за коронавируса в Норвегии опасаются нехватки рёбрышек на Рождество

13:46 24.08.2020 Тегеран. (сс) ninara

13:52 24.08.2020 Авиакомпания S7 Airlines открыла продажу на прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Анталью. Первый рейс из столицы Сибири запланирован на 5 сентября, сообщается на сайте авиаперевозчика. Читайте также: Открыты продажи билетов на первый рейс из Новосибирска в Анталью

14:24 24.08.2020 Из Нью-Йорка вылетел очередной вывозной рейс для росийских граждан. washington.mid.ru

14:31 24.08.2020 Смысл анонсировать открытие авиаперелетов имеется только тогда, когда и вторая сторона подтверждает готовность принять граждан РФ у себя, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко. Читайте также: Главное — не разнести заразу: об открытии авиасообщений

15:11 24.08.2020 Сайт госуслуг проинформировал граждан России о государственной программе по поддержке внутреннего туризма, в рамках которой за туристические поездки по России предоставляется возврат от 5 000 до 15 000 рублей. Акция проходит на сайтемирпутешествий.рф, где можно выбрать тур из 1 миллиона предложений для путешествий от Калининграда до Владивостока. Для этого необходимо оплатить поездку картой «Мир» с 21 по 28 августа 2020. Важно! Возврат предоставляется только для карт, зарегистрированных в программе лояльности системы «Мир». Перед оплатой поездки внесите карту в программу. Для этого нажмите красную кнопку «Регистрация карты Мир» на сайте мирпутешествий.рф.

16:24 24.08.2020 Российские туристы нашли лазейки для отдыха в Европе, сообщает АТОР. С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с тремя странами — Турцией, Великобританией и Танзанией. Сроки открытия границ Европы для российских туристов пока не определены. Для того чтобы легально попасть сейчас в Европу, нужно иметь уважительную причину: вид на жительство, гражданство, право на учебу, лечение, работу или уход за близкими родственниками в той или иной стране. Попасть в страны Евросоюза в обход этих условий можно лишь нелегально или полулегально. Если есть разрешение на въезд, добраться до Европы можно прямыми вывозными рейсами «Аэрофлота», либо стыковочными через Стамбул или Великобританию. Можно стать пассажиром бизнес-джета, стоимость перелета на котором составит от 2,5 тыс. евро. Или воспользоваться перелетом через Белоруссию. Между тем подобные способы обхода установленных по обе стороны границы карантинных мер являются нарушением закона.

17:27 24.08.2020 Анталья. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

17:28 24.08.2020 Турция рассчитывает принять в этом году до 15 млн туристов, что принесет около 11 млрд долларов дохода, сообщает Xinhuanet со ссылкой на министра культуры и туризма Мехмета Нури Эрсоя.

18:35 24.08.2020 По словам министра культуры и туризма Турции, интенсивное авиасообщение началось с таких стран, как Россия, Украина, Великобритания и Германия. Всего до конца июля в Турцию прибыло 6,5 млн иностранных туристов. В 2019 году Турция приняла 45 млн туристов, что принесло ей в общей сложности 34,5 млрд долларов дохода.

19:12 24.08.2020 Отель в Турции. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

19:55 24.08.2020 В Таиланде активными темпами восстанавливается внутренний туризм. Однако для большинства иностранцев дорога сюда по-прежнему закрыта. Исключения — въезжающие с деловыми целями, а также с целью медицинского и оздоровительного туризма — при наличии специального медицинского приглашения и «свидетельства о въезде». Таким образом, теоретически российские туристы уже сейчас могут приехать в Таиланд, например, на лечение. Но, конечно, ни о каких потоках речи быть не может. Такая поездка сложна в реализации из-за большого количества необходимых подтверждающих документов, сообщает АТОР.

20:20 24.08.2020 За минувшие семь месяцев этого года Турция потеряла более 3,4 млн российских туристов. Количество российских путешественников, посетивших эту страну за указанный период, в 11 раз меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

21:02 24.08.2020 Круизные теплоходы. Алексей Колчин © ИА REGNUM

21:58 24.08.2020 По данным портала бронирования Санатории-России.рф, в топ-5 регионов, жители которых чаще всего ищут туры в санатории с возможностью получить возмещение по программе субсидированния внутренних поездок по России, выглядит следующим образом. На первом месте Москва и Московская область. На втором Екатеринбург и Свердловская область. На третьем — Санкт-Петербург и Ленинградская область. Далее — Татария и Башкирия.

22:40 24.08.2020 Турист на Алтае. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

07:27 25.08.2020 Сумму примерно в $320 млрд недополучила туристическая отрасль мира из-за карантинных мер по коронавирусу, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в видеообращении с соответствующим докладом, сообщается на странице в Twitter организации. Читайте подробнее: В ООН назвали размер всех потерь туристической сферы из-за пандемии

08:51 25.08.2020 Кипр с 28 августа откроет границу для некоторой категории граждан России, об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны. Читайте подробнее: Кипр разрешит въезд некоторым категориям граждан России

11:30 25.08.2020 Российская и французская стороны обсуждают дату возобновления воздушного сообщения, прерванного в связи с пандемией коронавируса нового типа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МИД Франции. «Обсуждения на эту тему ведутся», — заявил представитель французского дипломатического ведомства. Подробности в материале: Россия и Франция обсуждают дату возобновления авиаперелётов

12:10 25.08.2020 Турецкая Анталья буквально ворвалась в десятку самых популярных направлений при вылете из петербургского аэропорта «Пулково». Всего за две недели с момента возобновления полетов на турецкий курорт аэропорт обслужил уже более 28 тыс. пассажиров на этом популярном направлении. Об этом: Анаталья за две недели вошла в топ авиарейсов из Петербурга

14:52 25.08.2020 В Черногории ждут возобновления прямого авиасообщения с Россией. Страна открыла свои границы для туристов из России, но прилететь в Черногорию можно только с пересадками в других странах. Директор аэропорта Тиват Радован Марич ожидает, что российский Аэрофлот, перенаправит рейсы в Черногорию одной из своих бюджетных компаний. Читайте также: Частными самолетами в Черногорию прибыли около тысячи туристов

14:53 25.08.2020 Дезинфекция пассажирских кресел в самолете. (сс) DeltaNewsHub

20:08 25.08.2020 Другая крупная американская авиакомпания, United Airlines, заявила о потенциальном увольнении 36 000 сотрудников. В то же время Southwest Airlines заявила, что надеется избежать вынужденных сокращений в 2020 году. Читайте подробнее: American Airlines заявила об увольнении 40000 сотрудников

22:02 25.08.2020 Международный аэропорт в Канзасе

07:04 26.08.2020 Власти Египта ослабляют правила для иностранных туристов. С 1 сентября по всей стране снова откроются музеи и археологические памятники, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Читайте также: В Египте с 1 сентября снимают ограничения для иностранных туристов

08:11 26.08.2020 Планируют пойти в отпуск осенью 32% жителей России. Проведут его дома 15% опрошенных, приводит данные рекрутингового агентство Superjob.ru. Отдохнуть в осенний период на даче или в деревне хотят 8%. И только 2% российских граждан рассчитывают провести отпуск за границей. Читайте также: Отпуск за границей планируют только 2% российских туристов

09:23 26.08.2020 Туристический поток из России в Турцию за семь месяцев 2020 года снизился в 11 раз. Турция недосчиталась более 3,4 млн российских туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Читайте также: Российский турпоток в Турцию с начала года упал в 11 раз

11:00 26.08.2020 Из Нью-Йорка вылетел очередной вывозной рейс для российских граждан. washington.mid.ru

12:08 26.08.2020 Губернатор Бали Ваян Костер заявил, что отложил открытие острова для иностранных туристов. Известно, что остров Бали должен был открыться для иностранных туристов 11 сентября 2020 года. Читайте также: Остров Бали пока не откроется для иностранных туристов

13:12 26.08.2020 За четыре дня с начала акции (с 21 по 26 августа) по возврату средств на карту «Мир» за покупку туров по России туристы потратили на путёвки более 500 млн рублей, сообщили в Ростуризме. Читайте также: Туристы потратили более 500 млн рублей на туры с кешбэком по России

14:11 26.08.2020 Жители России в период с июля по первую половину августа стали проводить свой отдых более бюджетно, однако число купленных туров выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Читайте также: Жители России стали чаще, но скромнее путешествовать на фоне пандемии

14:39 26.08.2020 Министерство иностранных дел Швеции аннулирует свою рекомендацию гражданам не посещать Болгарию, Нидерланды и Румынию. Решение внешнеполитического ведомства вступит в силу с 27 августа. Об этом со ссылкой на пресс-релиз министерства иностранных дел Швеции сообщило новостное агентство SVT Nyheter. Напомним, что министерство иностранных дел ранее уже сняло ограничения на посещение Андорры, Бельгии, Дании, Франции, Греции, Исландии, Италии, Хорватии, Лихтенштейна, Люксембурга, Монако, Норвегии, Польшы, Португалии, Сан-Марино, Швейцарии, Испании, Чехии, Германии, Венгрии, Ватикана и Австрии. Для других стран Евросоюза, Европейской экономической зоны и Шенгенской зоны, а также Соединенного Королевства запрет на международное сообщение продлен до 9 сентября 2020 года. Об этом: МИД Швеции снял ограничения на полеты в Болгарию, Нидерланды и Румынию

15:40 26.08.2020 Дезинфекция в самолете. (сс) DeltaNewsHub.

17:03 26.08.2020 Член Совфеда Сергей Калашников просит Роспотребнадзор разъяснить приезжающим из-за границы положения постановления, касающегося сроков размещения результатов теста на коронавирус на портале Госуслуг, передает корреспондент ИА REGNUM 25 августа.

17:19 26.08.2020 В период летних отпусков 2020 года Калининградская область у российских туристов вошла в десятку самых популярных направлений. К концу августа туристический поток в этом балтийском регионе побил все рекорды, занято около 97 процентов номеров отелей и других мест размещения. Читайте также: Жемчужина внутреннего туризма: Калининградская область

17:50 26.08.2020 Словакия с 7 сентября откроет авиасообщение в одностороннем порядке со всеми странами. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде. Решение принято по предложению министерства транспорта Словакии.

19:32 26.08.2020 Никосия (Кипр). (сс) An. Antoniou

07:38 27.08.2020 Туристов пустят в Доминикану без теста на COVID-19 и предоставят бесплатную страховку. Такие пункты прописаны в плане по восстановлению туризма в Доминикане в условиях пандемии. О внедрении комплекса инициатив, нацеленных на преодоление «коронакризиса» в туриндустрии, заявил 26 августа новый президент Республики Луис Абинадер Корона.

08:21 27.08.2020 Туристическая отрасль Доминиканы активно восстанавливается. Страна открыта для въезда в том числе российских туристов с 1 июля. А с конца сентября по прибытии в Доминикану путешественникам, отобранным методом случайной выборки, будут проводиться экспресс-тесты, например, дыхательный тест на наличие COVID-19. Как только эта мера будет введена в действие, требование о предъявлении отрицательного ПЦР-теста на коронавирус будет отменено, отмечает АТОР. Однако до тех пор оно остается в силе. Социальное дистанцирование и использование масок будет обязательным в период пребывания посетителя в стране.

08:47 27.08.2020 Великобритания и США ведут переговоры об открытии «воздушных мостов», с помощью которых можно было бы без двухнедельного карантина осуществлять безопасные деловые и другие поездки в Великобританию из ряда американских городов. Об этом со ссылкой на источники 26 августа сообщает газета The Daily Telegraph. Читайте подробнее: Великобритания и США обсуждают возобновление «бескарантинных» перелётов

09:21 27.08.2020 Пассажиры в самолете. (сс) Maryamarce

09:30 27.08.2020 Власти Туниса приняли решения не требовать у туристов при въезде в страну тест на коронавирус, а также туристы не должны самоизолироваться. Но российских туристов Тунис пока не готов принять. Читайте подробнее: Тунис разрешит въезд без теста на коронавирус не всем туристам

10:13 27.08.2020 Всем туристам, прибывающим в отели Доминиканы, на временной основе будет предоставлен план помощи в поездках, который будет включать страховое покрытие на случай чрезвычайных ситуаций, телемедицинскую помощь, проживание и расходы на изменение рейсов или дат обратного вылета в случае заражения. Эта страховка будет предоставляться посещающим страну бесплатно до декабря 2020 года и будет полностью оплачена доминиканским государством.

10:15 27.08.2020 В Доминикане в каждом отеле будет создана так называемая санитарная зона. Там сотрудники отелей и все поставщики товаров/работ/услуг будут проходить санитарно-эпидемиологической контроль, регулярно сдавать тесты на коронавирус и следовать специальному протоколу в отношении входа и выхода с территории, сообщает АТОР.

10:41 27.08.2020 Авиакомпания «Победа» проинформировала, что запустила новый тариф «Максимум», в который включили все популярные услуги по выгодным ценам, когда можно сэкономить до 20%. В тариф «Максимум» включены: — перелёт; — ручная кладь — не более 36*30*27 см без ограничений по весу; — багаж — одно место до 20 кг; — выбор места в самолёте; — возврат билета*.

10:42 27.08.2020 Авиакомпания «Победа» сообщает, что услуга «Возврат» теперь доступна к покупке вместе с любым билетом. Её можно добавить в бронирование по желанию в процессе оформления билета. Услуга возврата уникальна и доступна только на сайте и в мобильном приложении «Победы». Услуга «Возврат»: — однократный перенос даты/времени вылета; — возможность возврата билета*.

10:47 27.08.2020 На привокзальной площади аэропорта Оренбурга начала работать мобильная лаборатория, где пассажиры и встречающие их граждане могут сдать анализ на коронавирус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУП Оренбургской области «Аэропорт Оренбург». Об этом: COVID-19: в аэропорту Оренбурга работает мобильная лаборатория

11:47 27.08.2020 Передача паспорта сотруднику пограничной службы в аэропорту «Хартсфилд-Джексон», Атланта

11:51 27.08.2020 Во втором квартале 2020 года сумма средств, потраченная жителями Южной Кореи с помощью карт за рубежом, составила $1,87 млрд, что на 48,7% меньше по сравнению с первым кварталом текущего года. Эксперты отмечают, что сокращение показателей напрямую связано с пандемией коронавируса и закрытием границ. Читайте также: Названа сумма средств, потраченная жителями Южной Кореи за рубежом

12:22 27.08.2020 Со второго сентября авиакомпания Turkish Airlines возобновляет полеты из столицы Татарии в Стамбул. На первом этапе жители республики и ближайших регионов смогут летать в турецкий город три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам. Читайте подробнее: Из Казани возобновляются авиарейсы в Стамбул

13:16 27.08.2020 Самолет авиакомпании Turkish Airlines. (сс) Anna Zvereva

14:49 27.08.2020 Правительство России выделит 1,2 млрд рублей на развитие внутреннего и въездного туризма. Максимальный размер гранта на компанию составит 3 млн рублей.

14:49 27.08.2020 Гранты по результатам конкурса смогут получить компании и ИП, которые предложат новые интересные проекты по созданию туристских маршрутов и мобильных путеводителей, инфраструктуры, которая нужна для формирования безбарьерной среды и по другим направлениям.

14:50 27.08.2020 По словам премьер-министра Михаила Мишустина, грантына развитие внутреннего и въездного туризма позволят поддержать 400 общественных и предпринимательских инициатив.

14:51 27.08.2020 Калининград. © ИА Красная Весна

16:32 27.08.2020 Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что за минувшую неделю вывозными рейсами из-за рубежа домой вернулись около четырёх тысяч жителей РФ.

17:30 27.08.2020 Дезинфекция в самолете. (сс) DeltaNewsHub

01:59 28.08.2020 Польское правительство исключило Россию из списка 46 государств, на авиационное сообщение с которыми из-за пандемии коронавируса продолжает действовать запрет. Это следует из проекта распоряжения, выдержки из которого 27 августа опубликовало Польское агентство печати. Об этом: Польша готова со 2 сентября возобновить авиасообщение с Россией

08:14 28.08.2020 В Республике Карелия, как и в соседних Ленобласти и Петербурге, введут электронные визы для въезда иностранных граждан. Читайте также: В Карелии введут электронные визы для иностранных туристов

09:21 28.08.2020 Российским туристам, которые возвращаются после отдыха из Абхазии, не нужно соблюдать карантин. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР). Читайте также: Туристам при возвращении из Абхазии карантин не нужен — АТОР

10:57 28.08.2020 Сфинкс в Египте. Кульчицкий Александр © ИА Красная Весна

12:24 28.08.2020 Из-за рубежа продолжают возвращать застрявших там граждан России.

13:29 28.08.2020 Доходы Черногории от туризма во втором квартале (апрель, май и июнь) 2020 года составили 9 млн 800 тысяч евро, тогда как за аналогичный период 2019 года они составили 207 млн 670 тысяч евро. Такие данные приводит консалтинговая компания Fidelity Consulting. Читайте также: Доходы Черногории от туризма упали на 95%

14:31 28.08.2020 Абхазия. Пицунда. Алексей Колесников © ИА Красная Весна. JPG

14:42 28.08.2020 В течение всего лета пограничный режим на норвежско-шведской границе менялся несколько раз. Система «красных», «зеленых» и «желтых» зон является частью стратегии Норвегии по борьбе с коронавирусом и ограничению распространения инфекции. В свою очередь, государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл отказался «рецензировать» действия норвежских властей и заявил, что подобная система в Швеции введена не будет. Подробности в материале: В Швеции отказались оценить стратегию Норвегии по борьбе с коронавирусом

18:44 28.08.2020 Крупнейшая израильская авиакомпания El Al объявила о первом рейсе в Объединенные Арабские Эмираты. Читайте также: Израильская El Al объявила о первом авиарейсе в ОАЭ

13:35 29.08.2020 О возможном возобновлении регулярных авиарейсов с начала следующего месяца с Турцией, ОАЭ, Белоруссией и Казахстаном сообщили 29 августа в пресс-службе министерства транспорта Узбекистана. Читайте подробнее: Узбекистан планирует возобновить авиасообщение с несколькими странами

15:18 29.08.2020 Три чартерных рейса из Москвы в Ереван запланированы на первые дни сентября, сообщается 28 августа в пресс-службе посольства Армении в России. Подробности в материале: В посольстве Армении в РФ сообщили о ближайших чартерных рейсах из Москвы

12:38 30.08.2020 29 августа были осуществлены три вывозных авиарейса из Армении в Россию, с помощью которых домой смогли вернуться 340 человек, сообщили 30 августа в пресс-службе посольства России в Армении. Подробности в материале: 340 граждан вернулись домой вывозными авиарейсами — посольство РФ в Армении

15:08 30.08.2020 С 1 сентября 2020 года Киргизия включит Узбекистан в перечень стран со снижением уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией и стабилизацией эпидемиологической ситуации, сообщили 29 августа в пресс-службе штаба по борьбе с COVID-19. Подробности в материале: Киргизия включила Узбекистан в перечень стран со стабильной эпидситуацией

07:13 31.08.2020 Дезинфекция самолета. (сс) DeltaNewsHub

08:53 31.08.2020 Боливия начинает возобновление прерванного из-за коронавируса регулярного авиасообщения с первых двух стран — США и Испании. Читайте также: Боливия откроет для авиасообщения первые две страны

10:04 31.08.2020 Канада продлила действие запрета на въезд в страну большинству иностранных путешественников из-за продолжающейся эпидемии коронавируса. Читайте также: Канада продлила запрет на въезд туристов до 30 сентября

11:11 31.08.2020 Большинство туристов (82%) планируют отправиться за границу, как только закончится пандемия. Они рассказали, какую страну хотели бы посетить после пандемии, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Читайте также: Туристы назвали желаемые для путешествий страны после пандемии

12:10 31.08.2020 Дезинфекция аэропорта в Восточном Тиморе

13:15 31.08.2020 Самолёт авиакомпании El-Al (Израиль) 31 августа вылетел из аэропорта имени Бен-Гуриона в Абу-Даби (ОАЭ). Читайте также: Из Израиля вылетел первый в истории прямой авиарейс в ОАЭ

14:42 31.08.2020 Тем временем российских туристов предупредили о запрещённых к вывозу из Турции предметах. В Генконсульстве РФ в Анталье отметили, что последнее время туристов стали чаще задерживать таможенники и пограничники турецкой стороны, сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР). Читайте также: Российским туристам напомнили, что запрещено вывозить из Турции

15:42 31.08.2020 По данным Туту.ру, осенью 2020 года стало гораздо дешевле летать из Москвы (анализировались данные по билетам, оформленным с 1 июля по 25 августа; вылеты с 1 сентября по 30 ноября) во многие города, в том числе по направлениям, которые традиционно считаются очень дорогими. Рекордсмен по падению среднего чека — Орск (Оренбургская область). В прошлом году билеты на осень в этот город стоили 10 652 рубля, а в этом — 3 432 рубля, снижение среднего чека составило — 68%. Также более чем в 2 раза в среднем подешевели билеты из Москвы в Нальчик, Ижевск и Воронеж.

15:43 31.08.2020 Следующая группа городов — Иркутск, Екатеринбург, Пермь и Уфа. Средние чеки по этим направлениям снизились на 40−45%. И, наконец, на 30−35% в среднем дешевле обходятся авиабилеты в Новосибирск, Ставрополь, Мурманск, Красноярск, Астрахань и Улан-Удэ. Среди самых подешевевших направлений у путешественников из Москвы наибольшим спросом пользуются Мурманск, Екатеринбург и Красноярск. Они входят в топ-15 самых популярных авианаправлений из столицы на осень.

15:43 31.08.2020 Самолет авиакомпании El-Al. (сс) BriYYZ

16:18 31.08.2020 Самое заметное снижение среднего чека авиаперелета произошло на направлении Санкт-Петербург — Саратов. Прошлой осенью сюда можно было улететь за 10 184 рубля, а этой — уже за 4 068 рублей. Также в тройку стремительно подешевевших направлений из Санкт-Петербурга вошли Ульяновск и Воронеж. Среди попавших в рейтинг направлений наибольшей популярностью у путешественников из Санкт-Петербурга пользуются Геленджик, Махачкала и Челябинск. Они входят в топ-15 самых востребованных авиамаршрутов из Северной столицы.

16:18 31.08.2020 Повезло тем, кто планирует полететь на бархатный сезон на море из Санкт-Петербурга. Как минимум, одно направление стало сильно дешевле по сравнению с прошлым годом, и это Геленджик. Билеты на самолет в этот город стали в среднем на 32% доступнее, чем прошлой осенью. Средний чек снизился с 8 778 до 5 940 рублей. В другие города Краснодарского края билеты из Северной столицы также стали дешевле, но до попадания в рейтинг они немного не дотянули. Самые хорошие шансы на включение в топ подешевеших городов-курортов были у Сочи: билеты туда с среднем обходятся дешевле на 27%.

16:40 31.08.2020 По данным АТОР, рссийские туристы вяло бронируют поездки на зиму из-за страха второй волны нового коронавируса. «В турагентствах практически остановились продажи туров в глубину. Бронирования на зиму идут весьма вяло. Туристы дезориентированы слухами в соцсетях: многие из них считают, что ранние покупки связаны с риском «повторного карантина», — отмечается в сообщении от 31 августа.

17:28 31.08.2020 Первый в истории коммерческий рейс израильской авиакомпании El Al в Абу-Даби стал возможен после заключения мирного соглашения между ОАЭ и Израилем 14 августа. О рейсе было объявлено 28 августа. Об этом: Делегации Израиля и США совершили «исторический полет» в ОАЭ

17:42 31.08.2020 Туристы в Японии. Андрей Грук © ИА Красная Весна]

18:19 31.08.2020 По данным Туту. ру, среди всех городов-миллионников самое большое снижение среднего чека произошло по авиабилетам из Воронежа (-22%), Челябинска (-21%) и Нижнего Новгорода (-19). Меньше всего подешевели билеты из Ростова-на-Дону: снижение среднего чека отсюда в другие города России составило всего 5%.

18:19 31.08.2020 Самый низкий уровень среднего чека доступен путешественникам, вылетающим из Перми — 5 534 рубля. По сравнению с прошлой осенью показатель снизился на 16%. Самый высокий средний чек среди городов-миллионников — из Новосибирска. Он составляет 9 940 рублей. По сравнению с прошлым годом средний чек из Новосибирска в другие города России снизился на 7%, прошлой осенью он был на уровне 10 728 рублей.

18:19 31.08.2020 Средний чек по авиабилетам из Москвы в другие города России снизился на 17%: с 7 023 до 5 847 рублей. Билеты из Санкт-Петербурга в другие города России стали доступнее на 16%: средний уровень чека сократился с 7 169 до 6 004 рублей.

19:08 31.08.2020 Углич. Дарья Антонова © ИА REGNUM

19:53 31.08.2020 В АТОР констатируют: рынок и туристы пребывают в растерянности. Нет понимания ни того, когда будут открыты границы, ни того, как будет складываться ситуация в самой России. На туротрасль, по мнению экспертов, сейчас очень сильно влияют распространяющиеся среди туристов слухи и вбросы фейковой информации о якобы «уже решенном» вопросе с «повторным введением ограничений» 20 сентября. Они активно распространяются в соцсетях и мессенджерах от имени анонимных «знакомых из администрации» (при этом в каждом конкретном случае «администрация» может означать у распространителя слухов и районное управление образования, и даже якобы «Кремль»). Отметим, что слухи эти в практически неизменном виде и повторением даты 20 сентября муссируются еще с мая месяца (что само по себе уже говорит о намеренном вбросе), однако с приближением сентября масштабы их циркуляции возросли.

20:41 31.08.2020 Пока темпы бронирований туров на зиму скромные. Однако туроператоры отмечают, что эта картина практически аналогична прошлогодней. Как правило, зимние продажи туров по России активизируются именно в конце сентября.

20:43 31.08.2020 Среди туров по России зимой наибольшей популярностью пока пользуются туры в Санкт-Петербург, а основной спрос приходится на новогодние даты. Традиционный интерес — к зимней Красной Поляне, выделяют курорты Кавминвод.

21:20 31.08.2020 Объём пассажирских авиаперевозок в России в январе — июле 2020 года составил 63,47 млн пассажиров, что почти в два разе меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации. Читайте также: Пассажиропоток российских аэропортов в 2020 году сократился в два раза

21:44 31.08.2020 Пассажиропоток московских аэропортов «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково» в июле составил 4,2 млн человек, что в 2,6 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

21:46 31.08.2020 Аэропорт «Домодедово». Дарья Антонова © ИА REGNUM

22:06 31.08.2020 Туроператоры ожидают активное бронирование туров в санатории Урала и Сибири в октябре-ноябре, отмечают в АТОР. В прошлые годы в топ клиентских предпочтений также входила Белоруссия. Однако сейчас можно говорить только о единичных заявках: сказывается отсутствие авиасообщения и нестабильная ситуация в стране.

22:35 31.08.2020 Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в организации поддерживают открытие стран после карантина, но с условием соблюдения мер предосторожностей, чтобы не случилось катастрофы.

22:37 31.08.2020 «ВОЗ полностью поддерживает усилия по открытию экономик и сообществ. Мы хотим видеть, как дети возвращаются в школы, а люди на свои рабочие места. Но мы хотим видеть, как это происходит в безопасности… Чем больше страны контролируют вирус, тем больше они могут открываться. Открытие без контроля — это рецепт катастрофы», —цитирует Гебрейесуса РИА Новости.

22:43 31.08.2020 Отель в Турции. Анна Рыжкова © ИА REGNUM.

07:15 01.09.2020 «Интурист» нашел способ отправить туристов в Анталью из Минеральных Вод и Екатеринбурга. Удобные стыковочные чартерные рейсы в Турцию из этих российских городов стартуют уже с начала сентября.

07:17 01.09.2020 По данным АТОР, уже с начала сентября из Екатеринбурга и Минеральных вод будут выполняться пересадочные рейсы в Анталью с технической посадкой в аэропорту Ростова-на-Дону. По информации «Интуриста», такие стыковочные рейсы будут осуществляться с 5 сентября дважды в неделю (по средам и субботам) из Минеральных вод, и с 10 сентября — три раза в неделю (по четвергам, воскресеньям и понедельникам) из Екатеринбурга.

08:10 01.09.2020 Туристы садятся на теплоход, курсирующий по маршруту Золотое Кольцо. Дарья Драй © ИА REGNUM

08:17 01.09.2020 Прямые авиарейсы из Екатеринбурга и Минеральных Вод в Анталью (Турция) могут возобновиться с начала сентября. С 5 сентября будут организованы стыковочные рейсы. Вначале их планируется начать дважды в неделю из Минвод, а с 10 сентября — три раза в неделю из Екатеринбурга, говорится на сайте Ассоциации туроператоров России. Читайте также: Из Екатеринбурга и Минвод можно будет улететь в Анталью

08:42 01.09.2020 С 1 сентября в Гане возобновили международные пассажирские рейсы. Об этом: В Гане возобновили международное авиасообщение

09:08 01.09.2020 Министр земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Кадзуёси Акабанэ на пресс-конференции 1 сентября сообщил, что за месяц программой поощрения внутреннего туризма в Японии Go To Travel воспользовались не менее 5,56 млн человек.

09:19 01.09.2020 В Молдавию после 31 августа разрешается въезд для граждан России и ряда других стран, несколько месяцев запрещённый из-за угрозы нового коронавируса. Это следует из решения Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья. Читайте также: Молдавия открывает границу для граждан России

09:58 01.09.2020 Исследователи Гарвардского университета составили интерактивную карту потоков международных деловых поездок. Также они вывели рейтинг стран, бизнес-поездки из которых больше всего влияют на мировую экономику. Россия в этом рейтинге — на 34 месте из 88, сообщает АТОР.

10:47 01.09.2020 Иллюминатор в самолете [Черкасский Андрей © ИА REGNUM]

11:25 01.09.2020 Согласно результатам исследования Гарвардского университета, если немецкие бизнесмены перестанут путешествовать, то больше всего от этого пострадает экономическая активность в таких странах, как Австрия, Южная Африка, Швейцария, Нигерия, Чехия и Турция, а мировой ВВП сократится на 4,8%. Это рекордный показатель, Германия является номером 1 по степени влияния исходящих деловых поездок на мировую экономику.

11:26 01.09.2020 Помимо Германии в Топ-5 стран, деловые поездки из которых оказывают наибольшее влияние на мировой ВВП, попали Канада (в случае полной остановки бизнес-туризма из этой страны мировой ВВП упадет на 1,23%), США (1,07%), Великобритания (0,98%) и Южная Корея (0,95%).

12:17 01.09.2020 Пассажир с багажом в аэропорту. Дарья Драй © ИА REGNUM

12:57 01.09.2020 Россия в рейтинге стран, бизнес-поездки из которых больше всего влияют на мировую экономику, — на 34 месте из 88: в случае полной остановки поездок бизнес-туристов из РФ за рубеж мировой ВВП уменьшится на 0,02%. Для сравнения, у Турции 22 место (0,06%), а у ЮАР — 26 место (0,05%). Ниже России в рейтинге такие страны, как Греция, Чехия, Таиланд, Саудовская Аравия и др.

12:58 01.09.2020 Исследователи Гарвардского университета также указывают, что в случае полной остановки бизнес-поездок из России больше всего пострадает экономика следующих стран (расположены в порядке убывания): 1. Узбекистан, 2. Беларусь, 3. Таджикистан, 4. Украина, 5. Казахстан, 6. Азербайджан, 7. Армения, 8. Грузия, 9. Молдова, 10. Литва. Как видим, в списке «влияния» только страны постсоветского пространства.

12:59 01.09.2020 При этом существенное влияние на российскую экономику окажет прекращение делового туризма всего из нескольких стран. Среди них нет таких лидеров мировой экономики, как Германия, Китай, Япония или США. Россия будет в «десятке пострадавших» только когда речь идет об остановке деловых поездок из стран постсоветского пространства, а также из Швейцарии, Финляндии и Вьетнама.

13:39 01.09.2020 Салон самолета авиакомпании «Аэрофлот» [(cc) Clay Gilliland]

14:11 01.09.2020 Власти Таиланда в пятый раз продлили действие указа о чрезвычайном положении в связи с коронавирусной ситуацией — с 1 по 30 сентября 2020 г. Таким образом, до 1 октября международные аэропорты и границы Таиланда останутся закрытыми для иностранных туристов.

14:14 01.09.2020 Власти Египта в третий раз за последний месяц изменили условия по въезду зарубежных путешественников. С 1 сентября всем прибывающим из-за границы требовалось предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный за 72 часа до въезда. Однако это требование привело к отмене бронирований: по данным египетских СМИ, до 30% иностранных заявок по турам на курорты Красного моря в сентябре были аннулированы, сообщает АТОР.

14:16 01.09.2020 Как только египетские отельеры заговорили о новом кризисе, в правительстве смягчили требования. Туристам, которые прилетают на побережье Красного моря через аэропорты Хургады, Марса Алам, Шарм-эль-Шейха, Марса Алам и Таба, с 1 сентября разрешено сдать ПЦР-тест уже по прибытии, если у них нет соответствующей справки из своей страны.

14:16 01.09.2020 Стоимость ПЦР-тестирования в курортных аэропортах Египта составит 30 долл. От предоставления справок и тестирования на COVID-19 по прибытию освобождены дети до 6 лет.

14:53 01.09.2020 Пляж в Хургаде. Египет. Юрий Вердеревский © ИА Красная Весна

15:14 01.09.2020 1 сентября Норвежский институт общественного здравоохранения предложил снять ограничения на пересечение государственной границы жителями нескольких регионов Швеции. В частности, речь идёт о таких ленах, как Вермланд, Эребру, Готланд, Вестерноррланд, Емтланд и Вестерботтен. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio. Читайте подробнее: Жители отдельных регионов Швеции ожидают открытия границы с Норвегией

15:20 01.09.2020 Граница Финляндии с Россией закрыта до 8 сентября. Полёты, по всей видимости, будут недоступны для россиян ещё дольше.

15:23 01.09.2020 До эпидемии каждый день в Швецию был 1641 рейс. Как отмечается на сайте Туту.ру, сегодня их 147.

15:33 01.09.2020 Белоруссия и Россия договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения.

15:34 01.09.2020 Отмечается, что договоренность достигнута в ходе переговоров представителей санитарно-эпидемиологической службы Белоруссии и России при участии директора Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артема Сикорского.

15:38 01.09.2020 Поэтапно восстановить прерванное из-за пандемии коронавируса транспортное сообщение договорились Россия и Белоруссия. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба белорусского министерства транспорта и коммуникаций. Читайте подробнее: РФ и Белоруссия намерены поэтапно восстановить транспортное сообщение

15:57 01.09.2020 Напомним, что со 2 сентября снимается запрет на прямые авиаперелеты в Польшу из России. Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа стало известно, что власти Польши исключили Россию из списка стран, с которыми из-за пандемии коронавируса запрещено прямое авиасообщение. Читайте также: Польша готова со 2 сентября возобновить авиасообщение с Россией

16:17 01.09.2020 До эпидемии каждый день в Польшу совершалось более 1,5 тысячи рейсов. На 1 сентября их 237.

17:08 01.09.2020 На 1 сентября самым «живым» аэропортом в странах ЕС является Скипхол (Амстердам, Нидерланды). По данным портала Туту.ру, число рейсов, совершенных в аэропорту за последние 24 часа, составило 350.

17:10 01.09.2020 Аэропорт Домодедово на третьей строчке по числу рейсов — 233.

18:02 01.09.2020 Virgin Atlantic возобновляет рейсы из Великобритании в Мумбаи, Дели, Тель-Авив и ряд городов США.

19:00 01.09.2020 Ryanair является самой активной авиакомпанией, по данным портала Туту.ру. За последние 24 часа она совершила 1331 рейс.

19:05 01.09.2020 В течение восьми ближайших лет российский лоукостер «Победа» планирует занять порядка 30% авиационного рынка России, заявил Михаил Демин, официальный представитель «Аэрофлота»: «Стратегическая цель — 55−65 млн пассажиров «Победы» в 2028 году». Подробности в материале: Аэрофлот раскрыл планы «Победы» на российском рынке авиаперевозок

20:03 01.09.2020 Багаж [(cc) Lester Lefkowitz]

21:10 01.09.2020 Напомним, что пока для тех, кто решит отправиться в Молдавию, открывшую для россиян свою границу 1 сентября, доступен один прямой рейс из Москвы. Самолёт авиакомпании Air Moldova вылетает в 9:50 утра из Домодедово.

21:48 01.09.2020 Самолет авиакомпании Air Moldova. (сс) Igor Dvurekov

22:49 01.09.2020 На 2 сентября запланировано пять вывозных рейсов: SVR8424 Душанбе — Жуковский, TYA Гюмри — Москва, SVR8986 Бишкек — Екатеринбург, SBI6272 Сеул — Владивосток, NGT751 Ереван — Ростов-на-Дону

02:48 02.09.2020 Решение открыть с 7 по 21 сентября границу для граждан России приняли власти Греции, сообщается в официальном издании греческого правительства. Подробности в материале: Греция объявила об открытии границы для граждан РФ

07:14 02.09.2020 По оценкам экспертов, Таиланд потеряет 1,69 трлн бат доходов из-за ограничений на поездки туристов в страну. Читайте также: Таиланд продлил запрет на въезд туристов до 1 октября

08:39 02.09.2020 Евросоюз огласил новый список стран, граждане которых будут иметь свободный въезд в государства-члены Союза, и в нем отсутствуют Босния и Герцеговина и другие страны Западных Балкан, сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz 1 сентября. Об этом: Боснию не включили в список стран, гражданам которых разрешён въезд в ЕС

09:44 02.09.2020 Зал ожидания

10:49 02.09.2020 Решение правительства Уганды ввести плату за добровольные тестирования на наличие коронавируса грозит срывом поездок и возобновления туризма, а также торговли. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda. Читайте также: В Уганде ввели обязательную плату за тестирование на коронавирус

11:42 02.09.2020 Правительство Шотландии ввело двухнедельный карантин для всех въезжающих из Греции. Читайте также: В Шотландии ввели карантин для въезжающих из Греции