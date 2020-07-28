Калуга, 28 июля, 2020, 15:39 — ИА Регнум. Тело 23-летнего молодого человека было обнаружено 28 июля около 08:00 в Калуге возле общежития на улице Плеханова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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По предварительным данным, погибший выпал из окна комнаты, расположенной на 9 этаже общежития, вследствие собственной неосторожности. Молодой человек являлся студентом одного из вузов Калуги, на момент происшествия, вероятно, находился в состоянии опьянения.

По данному факту следственными органами начата процессуальная проверка. Проводится судебно-медицинское исследование, опрашиваются свидетели, устанавливаются обстоятельства происшествия.