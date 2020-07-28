Санкт-Петербург, 28 июля, 2020, 15:44 — ИА Регнум. Выборгский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца мужчину, который во время ссоры зарубил топором и расчленил свою жену. Об этом 29 июля сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Объединенная пресс-служба судов Петербурга Мужчина арестован до сентября.

Напомним, расчлененное тело женщины обнаружили прохожие в ночь на 27 июля у дома 15/1 по улице Художников. Как установило следствие, убитой оказалась 24-летняя местная жительница. В тот день между ней и ее почти бывшим супругом произошла ссора. Женщина заявила, что после развода оставит их общую дочь себе.

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В результате мужчина набросился на супругу с топором, не менее пяти раз ударил им ее по голове, а после расчленил. Конечности и голову он сложил в чемодан, а тело выбросил на улицу через окно. Как уточнили в суде, от тела он планировал избавиться, закопав его в лесу.

«Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Николая Тихонова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ, — говорится в сообщении. — Срок меры — 26 сентября».

Свою вину мужчина признает полностью.