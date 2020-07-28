Ижевск, 28 июля, 2020, 15:29 — ИА Регнум. Жители Удмуртии накопили долги в отношении компании «ЭнергосбытТ плюс» за потребленные коммунальные услуги в размере 1,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба поставщика.

Дарья Антонова ИА REGNUM Квитанции на оплату ЖКХ

В период с начала апреля по июль должникам предъявлено более 6 тыс. судебных приказов, взыскано более 22 млн рублей за электроэнергию, за тепло и горячую воду сумма взысканий составила около 42 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, в марте текущего года глава Минстроя РФ Владимир Якушев говорил, что объем задолженности за жилищно-коммунальные услуги в России не сокращается и составляет уже 1,3 трлн рублей. При этом 810 млрд рублей долга накопили управляющие компании, около 60 млрд рублей — население и товарищества собственников жилья, около 400 млрд рублей — прочие категории потребителей.