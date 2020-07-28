Астана, 28 июля, 2020, 15:28 — ИА Регнум. Авиационные власти Казахстана прорабатывают вопрос об открытии авиасообщения с Таиландом и Грузией. Об этом 28 июля заявил председатель комитета индустрии туризма министерства культуры и спорта Казахстана Дастан Рыспеков на брифинге.

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолет

По его словам, авиарейсы в указанные страны планируется открыть уже в августе 2020 года. Он напомнил, что 20 июня Казахстан уже открыл воздушное сообщение с Турцией и Южной Кореей. Однако позже рейсы в Турцию были приостановлены.

Рыспеков призвал граждан и предпринимателей соблюдать санитарные требования. Он добавил, что это ускорит выход Казахстана из карантина.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 июля в Казахстане выявили 84 648 случаев заражения коронавирусом, выздоровели — 54 408 человек, скончались — 585 пациентов.