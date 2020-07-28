Обнинск, Калужская область, 28 июля, 2020, 15:28 — ИА Регнум. В Калужской области Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина (входит в Госкорпорацию Ростех) передало на испытания в Объединенную двигателестроительную корпорацию («ОДК-Сатурн»), звукопоглощающие конструкции резонансного типа и прирабатываемые панели для российского авиадвигателя ПД-14, выполненные из отечественных композиционных материалов. Об этом 28 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM на предприятии.

Technologiya.ru В Обнинске изготовили уникальные конструкции для авиадвигателя

В рамках программы «Импортозамещение» для производства элементов конструкции авиадвигателя на предприятии в Обниске были разработаны алюминиевые и полимерные сотовые заполнители, клеевые пленки.

За девять лет участия в программе ПД-14 предприятием были выпущены порядка 25 комплектов звукопоглощающих конструкций для авиадвигателя. Многослойные сотовые звукопоглощающие конструкции применяются в авиационных двигателях для снижения шума, а прирабатываемые панели обеспечивают безопасную работу рабочих лопаток вентилятора. Применение композиционных материалов позволит повысить надежность и эффективность двигателя.

«Решая такие задачи, наше предприятие помогает обеспечивать импортонезависимость отечественной отрасли авиационного двигателестроения. В настоящее время «Технология» является единственным предприятием в России, серийно выпускающим изделия такого рода», — отметил генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.