Москва, 28 июля, 2020, 15:18 — ИА Регнум. Стоимость недельного тура в Турцию на двоих в августе 2020 года, по данным туроператоров, колеблется от 55 до 102 тыс. рублей, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Отель в Турции

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Цены туры отдыха на Средиземное море зависят от звездности отеля, месторасположения и режима питания. Самый дешевый тур на побережье Анталии в отеле 3* all inclusive с питанием обойдется от 50 тыс. рублей. Самый дорогой в отеле 5* (ultra all) — от 101 тыс. рублей.

Туроператоры считают, что Турция не оттянет туристов с российских курортов. Скорее всего, наоборот, поможет разгрузить и снять чрезмерную нагрузку с юга России.

Как сообщало ИА REGNUM, туры в Танзанию нельзя назвать бюджетными. Стоимость отеля в среднем составляет от $350 за семь ночей.

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