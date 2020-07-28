Берлин, 28 июля, 2020, 15:13 — ИА Регнум. В 2022 году Mercedes-Benz планирует выпустить новый семейный компактвэн T-Class. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Media.daimler.com Mercedes-Benz T-Class

Компания обнародовала первый тизер, передающий образ будущей модели. Модель T-Class напоминает Citan-а, который уже не продается в России. У автомобилей будет одна платформа. Однако T-Class в отличие от Citan-а будет семейным вэном, а не коммерческим.

«Новый Mercedes-Benz T-Class предлагает большой объем пространства и подходит для различных областей применения, в том числе для перевозки пассажиров», — говорится в сообщении.

Пока больших подробностей о новинке нет.

Ранее стало известно, что начальная версия «заряженного» Mercedes-AMG GLB 35 будет стоить на российском авторынке порядка 4 330 000 рублей.

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