Москва, 28 июля, 2020, 15:03 — ИА Регнум. Уже в ближайшее время жители России получат возможность совершать авиаперелёты не только в три зарубежных страны, с которыми с 1 августа планируется возобновить авиасообщение (Великобритания, Турция и Танзания). Как сообщил 28 июля в эфире радиостанции и.о. заместителя директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Денис Микерин, Россия намерена расширить перечень этих государств.

Дарья Антонова ИА REGNUM Табло в аэропорту

«Ведутся переговоры на уровне соответствующих министерств с целым рядом государств. И по мере достижения договоренностей начинается, запускается двустороннее движение», — пояснил представитель российского внешнеполитического ведомства.

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«Я думаю, что со временем, в течение дней, недель, мы выйдем на более широкий список», — добавил Микерин.

Предполагается, что следующими странами, с которыми возобновится авиасообщение, могут стать Южная Корея и Мальдивы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце прошедшей недели премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о возобновлении Россией с 1 августа международного авиационного сообщения. Позднее вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что авиаперелёты будут осуществляться в три страны: Великобританию, Турцию и Танзанию.

Международные рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.