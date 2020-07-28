Ливень с градом обрушился на кузбасский город
Прокопьевск, Кемеровская область, 28 июля, 2020, 14:54 — ИА Регнум. В Прокопьевске сегодня, 28 июля, прошёл дождь с градом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Галина Попова
Из-за града пострадали огороды
По словам горожан, ливень сопровождался сильным ветром. Пострадали огороды: из-за ветра и града многие посадки полегли.
Галина Попова
28 июля 2020 года на кузбасский город обрушился град
Напомним, что по прогнозам Кемеровского гидрометцентра, в ближайшие дни по юго-западу Кузбасса ожидаются сильные дожди, грозы и град.
Галина Попова
Град в Прокопьевске