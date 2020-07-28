Прокопьевск, Кемеровская область, 28 июля, 2020, 14:54 — ИА Регнум. В Прокопьевске сегодня, 28 июля, прошёл дождь с градом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Галина Попова Из-за града пострадали огороды

По словам горожан, ливень сопровождался сильным ветром. Пострадали огороды: из-за ветра и града многие посадки полегли.

Галина Попова 28 июля 2020 года на кузбасский город обрушился град

Напомним, что по прогнозам Кемеровского гидрометцентра, в ближайшие дни по юго-западу Кузбасса ожидаются сильные дожди, грозы и град.