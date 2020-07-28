Калуга, 28 июля, 2020, 14:35 — ИА Регнум. Модельные библиотеки откроют до конца 2020 года на базе Перемышльской центральной районной библиотеки и муниципальной библиотеки № 4 города Киров, сообщили 28 июля корреспонденту ИА REGNUM в министерстве культуры Калужской области.

Admoblkaluga.ru В Калужской области откроются новые модельные библиотеки

Модернизация библиотек проводится в рамках национального проекта «Культура». Средства выделяются из федерального бюджета. Для центральных библиотек предусмотрено по 10 млн рублей, для малых — по пять миллионов рублей. Модельный стандарт предусматривает создание современного библиотечного пространства, отвечающего запросам посетителей разных возрастов и потребностей. В обновленных библиотеках могут располагаться дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории. Библиотеку можно переформатировать в центр культурной жизни муниципального образования.

В настоящее время уже работают четыре модельные библиотеки в Бабынинском, Дзержинском, Сухиничском и Ферзиковском районах Калужской области.