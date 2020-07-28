Тегеран, 28 июля, 2020, 13:58 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории Иран от COVID-19 и связанных с ним последствий умерли 235 пациентов, что стало самым большим числом за все время эпидемии. Об этом 28 июля сообщила глава департамента по связям с общественностью иранского страны Сима Садат Лари, ее слова приводит агентство ISNA.

(сс) Behzad Alipour. Fars News Agency Временные могилы в Иране во время пандемии COVID-19

«За прошедшие 24 часа в Иране умерли 235 пациентов, а общее количество летальных исходов достигло 16 147», — заявила она.

Также Лари уточнила, что за это же время в стране было выявлено свыше 2667 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в результате чего их общее число достигло 296 273.

При этом указывается, что на данный момент в Иране от нового заболевания вылечились свыше 255 тысяч человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории Польши за прошедшие сутки было выявлено 502 новых подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией.