Санкт-Петербург, 28 июля, 2020, 13:51 — ИА Регнум. Сотрудники комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ) во время обследования нежилого фонда выявили незаконные спа, бар, кафе, тату-салон и магазины. Об этом 28 июля сообщили в пресс-службе комитета.

Пресс-служба ККИ Сотрудники ККИ проводят рейды против несанкционированной торговли

Так, на первом этаже жилого дома на проспекте Просвещения, 46 сотрудники надзорного органа обнаружили сразу же несколько нелегальных организаций. На площади более 2,5 тыс. кв.м. были проведены многочисленные перепланировки и переустройство: оборудованы/зашиты дверные проемы, оборудован оконный проем, демонтированы и возведены перегородки, оборудовано сантехническое оборудование.

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«Помещение разделено на секции, в которых были размещены магазины, фотоцентр, парикмахерская, ателье и прочие объекты по предоставлению бытовых услуг», — рассказали в ККИ.

Ранее данное помещение было передано по договору аренды в пользование ЗАО «Детский мир «Людмила», однако в декабре 2018 года компания отказалась от аренды и до настоящего времени хозяйственную деятельность в помещении вели индивидуальные предприниматели.

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Еще одни нарушители были выявлены на Сиреневом бульваре, 9. На первом этаже жилого дома была оборудована баня, которая занимала площадь более 100 кв.м. В помещении также было выполнено несогласованное переустройство, а также, установлены джакузи, душ, парная, оборудован бассейн. Использовало помещение ООО «Амира» в отсутствие правоустанавливающих документов.

Незаконные кафе обнаружились в доме 98/1 лит. П на Октябрьской набережной и в доме 50 на улице Маяковского. Кроме того, сотрудники ККИ выявили нелегальный бар в доме 8 на Караванной улице. А на Гатчинской улице, 18, вместо творческой мастерской, жилую квартиру.

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