Москва, 28 июля, 2020, 13:41 — ИА Регнум. Экономика России восстановится к уровню 2019 года только в первом квартале 2022 года. Об этом 28 июля заявила зампредседателя Центробанка России Ксения Юдаева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Мы видим восстановление экономики к уровню 2019 года только где-то в I квартале 2022 года и выход к тренду, который виделся до этого, где-то к концу 2022 год», — сказала она в ходе конференции газеты «Ведомости».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минэкономразвития, в целом за II квартал 2020 года снижение ВВП оценивается на уровне 9,6% год к году, что близко к предварительными оценкам ведомства.

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