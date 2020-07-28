В Калужской области после ДТП с полицейскими возбуждено уголовное дело
Жуковский район, Калужская область, 28 июля, 2020, 13:47 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия со служебным автомобилем полиции возбуждено в Калужской области, сообщили 28 июля корреспонденту ИА REGNUM в региональном Следственном управлении СК России.
По версии следствия, ночью 27 июля служебный автомобиль марки УАЗ под управлением сотрудника ОМВД России по Жуковскому району двигался по автодороге А-130 и в районе деревни Воробьи выехал на обочину дороги, где столкнулся со стоявшим грузовым автомобилем. В результате ДТП пассажир УАЗа, 22-летняя девушка, участковый уполномоченный полиции получила переломы, ушибы и была госпитализирована. Водитель полицейского автомобиля также доставлен в больницу. Водитель грузовика, находившийся в момент дорожного происшествия в салоне своего автомобиля, не пострадал.
Следователи устанавливают подробные обстоятельства произошедшего. Оба сотрудника полиции в момент ДТП находились при исполнении служебных обязанностей.