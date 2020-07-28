Токио, 28 июля, 2020, 13:37 — ИА Регнум. Женский теннисный турнир в Токио отменён из-за пандемии коронавируса. Об этом 28 июля сообщает The Japan Times.

Андрей Пронин ИА REGNUM Теннис

Первоначально турнир должен был пройти в сентябре, но потом организаторы перенесли его на ноябрь, а теперь решили отменить. Таким образом впервые с 1984 года турнир в Токио не состоится.

Этот турнир стал третьим в Японии, который не состоится в нынешнем сезоне. Ранее были отменены один женский и один мужской турнир.