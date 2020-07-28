Москва, 28 июля, 2020, 13:39 — ИА Регнум. Мощной магнитной бури на Земле в ближайшие дни не ожидается. Об этом заявил глава аналитического отдела Института прикладной геофизики имени Федорова (ИПГ) Росгидромета Вячеслав Буров, комментируя доклад представителя института МЧС России.

Эдвард Мунк. Солнце. 1912

Он отметил, что степень возмущенности магнитного поля Земли находится на нуле. Активность вспышек на Солнце 28 и 29 июля будет очень низкой, в геомагнитном поле возможны отдельные периоды неустойчивости, в отдельные часы могут ухудшиться условия КВ-радиосвязи.

В солнечной атмосфере не зафиксировано никаких явлений, которые могли бы вызвать в ближайшие дни мощную магнитную бурю.

«Причем не зафиксировано ни российскими, ни зарубежными службами», — сказал Буров ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мощную магнитную бурую спрогнозировали во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ.

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