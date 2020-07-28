Иркутск, 28 июля, 2020, 12:56 — ИА Регнум. Российский космонавт Иван Вагнер на своих страницах в Twitter и Instagram опубликовал впечатляющий снимок Байкала.

Цитата со страницы Ивана Вагнера в Instagram Так выглядит Байкал из околоземной орбиты

«Рассвет над Байкалом! В обоих смыслах. Модуль, что виден в кадре — Малый исследовательский модуль, который ещё называется «Рассвет», поэтому на фото «Рассвет» пролетает над Байкалом на рассвете», — пояснил космонавт.

Комментарий к снимку он также отметил, что Байкал настолько велик, что не попадает в один кадр с высоты полета МКС, только издалека и в боковой иллюминатор.

«Озеро со всех сторон окружено горными хребтами и сопками, что дает ему свое очарование. Тот, кто однажды побывал на Байкале, всегда будет вспоминать эти места с восторгом!», — считает Иван Вагнер.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Байкал является самым древним озером на Земле, его длина составляет почти 650 километров, а глубина — более 1,5 километров. В нем содержится одна пятая мировых запасов пресной воды. В регионе встречается 1200 видов уникальных растений и животных, которых нет более нигде на планете.

В апреле 2018 г. красоту Байкала запечатлел российский космонавт Антон Шкаплеров. Для всех интересующихся по поводу наличия интернета на станции он пояснил: