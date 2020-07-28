Киев, 28 июля, 2020, 12:57 — ИА Регнум. Украинскому бизнесу и населению надо срочно адаптироваться к отрицательной динамике ВВП Украины, заявил 28 июля украинский экономист Александр Гончаров, комментируя текущую ситуацию в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Эксперт отмечает, что уже окончательно развеялись иллюзии, что Украина сможет в ближайшей перспективе вернуться к докризисной ситуации 2013 года.

«Главные факторы движения вверх — инвестиции, демография и современные технологии — у нас в полнейшем провале. Ко всему этому — огромные проблемы избыточного госдолга сильно сдерживают экономическое развитие. Потому что сейчас и украинцы, и предприятия, имея предельные долговые нагрузки, не готовы инвестировать в новые проекты. Плюс, ощущая себя некомфортно, все пытаются что-то отложить на черный день и подготовиться к новым потрясениям, сознавая, что власти ничем не помогут», — заявил Гончаров.

Эксперт также заявил, что все речи «Слуг народа» в телеэфирах и на публичных мероприятиях не имеют ничего общего с экономической реальностью и социальной действительностью. Гончаров считает, что нынешняя власть своими действиями «загоняет» Украину в десятилетие экономической стагнации.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Национальный банк Украины ухудшил прогноз падения ВВП страны на 2020 год с 5% до 6%, хотя и отметил, что во втором полугодии украинская экономика начала восстанавливаться и к полноценной работе уже вернулось большинство предприятий. Вместе с тем Нацбанк подчеркнул, что темпы восстановления экономии будут сдерживаться подавленным потребительским и инвестиционным спросом.

Отметим, что госбюджет Украины рассчитан, исходя из падения ВВП на 4,9%, а вот МВФ считает, что в этом году украинская экономика упадет как минимум на 8,2%.

Накануне в Киеве был обнародован соцопрос, который показал, что более 60% считают, что экономическое положение в стране ухудшилось за последние полгода, и главной причиной нынешнего экономического кризиса большинство опрошенных (57%) называют некомпетентность власти.