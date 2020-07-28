Ярославль, 28 июля, 2020, 12:42 — ИА Регнум. В Ярославле планируют возобновить возведение жилого дома-недостроя на улице Жуковского. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети губернатора Ярославской области.

Yarnews.net Дольщики на месте недостроя

Решение о возобновлении строительства принято на заседании «Фонда защиты прав граждан».

«Продолжаем решать проблемы обманутых дольщиков. Будем достраивать дом ООО «СК «Мегастрой» на ул. Жуковского в Ярославле. Строительство началось в 2014 году, сдать дом планировали в 2018 году, но срок был сорван недобросовестным застройщиком. Сейчас дом готов только на 30%. Решение приняли по итогам заседания наблюдательного совета «Фонда защиты прав граждан». Всего на завершение строительства выделено 394,1 миллионов рублей. Из них 14,2 миллионов — это областной бюджет», — заявил губернатор Дмитрий Миронов.

В жилом комплексе «Дружная семья» около 100 дольщиков, за время простоя стройки 2 человека умерли. Сами дольщики сообщили дополнительные детали принятого решения.

«Мы снова чувствуем себя обманутыми. Мы ждали решение о достройке дома с апреля, все это время областной департамент тянул время. В итоге «Фонд защиты прав дольщиков» принял решение 15 июля, а 13 июля вступили в силу поправки в федеральное законодательство, по которым мы не можем получить денежное возмещение за годы ожидания. Мы считаем, что в Депстрое об этой поправке хорошо знали, потому и тянули. Теперь дом должен быть достроен, но когда? По закону стройка должна идти в течение трех лет с момента, когда конкурсный управляющий «Мегастроя» передаст все документы. А процесс передачи дома новому застройщику может занять еще год», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM дольщик ЖК «Дружная семья» Екатерина Пахомова.

Застройщиком дома на Жуковского будет «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ярославской области». Параллельно в Кировском суде идет рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего застройщика.

«В отношении ООО «СК «Мегастрой» мы ввели процедуру банкротства и возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Такое безответственное отношение к людям недопустимо и будет пресекаться командой Правительства», — сказал Дмитрий Миронов.

Однако у дольщиков есть свои дополнения по данной теме.

«Свою вину он не признает. В СИЗО он провел всего полгода, а сейчас находится на подписке о невыезде. Живет в доме на набережной», — отмечает Екатерина Пахомова.

Ближайшее заседание суда пройдет 2 сентября. Также всех дольщиков ЖК «Дружная семья» пригласили в департамент строительства Ярославской области на очередную встречу.