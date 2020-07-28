В Буе чиновник и местный житель поспорили из-за «Единой России» и навоза
Буй, Костромская область, 28 июля, 2020, 12:11 — ИА Регнум. Прицеп навоза в ответ на критику предложил местному жителю глава города Буя в Костромской области Валерий Катышев — передаёт корреспондент ИА REGNUM. Дискуссия состоялась в социальных сетях.
Предметом спора стала политика «Единой России» и тема манипуляций на выборах в глубинке. Местный житель Фёдор Калашников полагает, что помощь от властей получают только те граждане, кто «правильно» голосует на выборах.
В ответ на это глава предложил горожанину подарок — прицеп «ценного удобрения» со своего предприятия ООО «Воскресенье-Агро» вне зависимости от его отношения к партии «Единая Россия».
Местный житель поблагодарил чиновника «за доброту и заботу», но отказался от удобрений.
Последнее слово в дискуссии осталось за главой Катышевым. Он решил настоять на подарке и пообещал привезти к магазину, где работает мужчина, «целую телегу органических удобрений».
Осенью 2020 года в Костромской области пройдёт более 100 избирательных кампаний. В частности, жителям города Буя предстоит избрать главу городской округа и депутатов гордумы. Выборы состоятся 13 сентября.