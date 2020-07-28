Калуга, 28 июля, 2020, 11:53 — ИА Регнум. Положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены в Калужской области у 22 человек за последние сутки, сообщает 28 июля корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

Admobninsk.ru В лаборатории

Всего в регионе подтверждено 7 тыс. 155 положительных результатов тестов. 1 тыс. 277 человек находятся на лечении, 5 тыс. 822 человека выздоровели, 56 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов в Калуге (338), в Обнинске (164), в Боровском районе (130), Малоярославецком районе (107), в Жуковском районе (85) и в Козельском районе (74).