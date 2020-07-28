Кострома, 28 июля, 2020, 11:39 — ИА Регнум. В Костромской области за сутки выявили 17 новых случаев коронавирусной инфекции, 13 человек выздоровели, сообщает региональный оперативный штаб.

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За весь период с начала пандемии в регионе по официальным данным SARS-CoV-2 выявили у 2154 людей, 1466 пациентов излечились. Новые случаи смерти больных COVID-19 за 24 часа не зафиксированы.

В стационарах находятся 67 человек, 595 пациентов проходят лечение амбулаторно.