Новосибирск, 28 июля, 2020, 11:36 — ИА Регнум. В региональном центре волейбола, который сейчас строится в Новосибирске, всё готово к установке оборудования. Уровень готовности спортивного объекта составляет почти 90%. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Правительство Новосибирской области Региональный центр волейбола в Новосибирске

Власти уточняют, что уже осенью в центре начнутся тренировки новосибирского «Локомотива». Сегодня, 28 июля, губернатор области Андрей Травников во время выездного совещания проконтролировал готовность объекта.

«У меня, как у требовательного заказчика, есть возможность сравнивать с другими объектами, — отметил глава региона. — Здесь всё как обычно: в графике, но в последний день. С учётом того, что сезон не за горами, в сентябре стартует Чемпионат, подрядчику следует напрячься, приложить усилия, чтобы у требовательного заказчика создалось ощущение удовлетворения, радости от завершения большого проекта».

По словам министра строительства Новосибирской области Ивана Шмидта, уже завершены общестроительные работы по блок-секции № 2, а также работы по строительству наружных инженерных сетей, трансформаторных подстанций, дизель-электростанции, индивидуального теплового пункта, канализационной насосной станции, ливневой канализации с локальными очистными сооружениями, молниезащиты. Также проведено устройство подпорных стенок, ограждения и освещения территории, берегоукрепление озера.

Близки к завершению общестроительные работы по блок-секции № 1. Пуско-наладочные работы всех систем планируют завершить в августе.

В августе также завершатся и сезонные работы по благоустройству территории, устройству проездов и тротуаров.

Закуплено и завезено монтируемое технологическое оборудование для оснащения пищеблока и прачечной.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников «Проект — это не только волейбольный центр, это вся прилегающая территория. Проект очень большой, очень комплексный. И мэрия Новосибирска на данный момент решила все задачи, которые стояли перед городом: это и транспортная доступность, и дополнительные парковки, и пожарные проезды, и благоустройство территории, — все, что необходимо для того, чтобы запустить этот объект, чтобы болельщикам было сюда комфортно приходить на игры Чемпионата России. Конечно, впереди ещё много работы. Нам бы хотелось более серьёзно благоустроить территорию к Чемпионату мира в 2022 году. Как я говорил, этот волейбольный центр — толчок для развития всего это огромного района в центре Новосибирска».

Олимпийский чемпион Евгений Подгорный отметил, что новый спортивный центр придаст импульс и развитию волейбола в регионе, воспитанию новых чемпионов.

По словам заместителя генерального директора НП ВК «Локомотив-Новосибирск» Александра Гаврилова, уже 3 октября на волейбольной арене нового центра запланирован розыгрыш Суперкубка России в матче 2-го тура чемпионата России.

Отметим, что Центр строится в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Несмотря на все сложности экономического характера — выпадающие доходы из бюджета, необходимость дополнительных расходов на противокарантинные мероприятия, поддержку бизнеса, экономики в период пандемии коронавируса — реализация мероприятий национальных проектов, строительство крупных объектов в регионе обеспечено финансированием и проходит под контролем областного правительства.

Напомним, что строительство волейбольного центра началось летом 2019 года. Спортивный объект разместился на участке площадью почти 4,5 гектара, спортивная и тренировочная арены смогут принимать одновременно более пяти тысяч зрителей.