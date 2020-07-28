Киев, 28 июля, 2020, 11:27 — ИА Регнум. На Украине эксперты обсуждают случившуюся вечером 27 июля аварию на ТЭЦ-5 Киева, в результате которой в целом ряде районов столицы Украины наблюдались серьезные перебои с электроснабжением.

Без света

Напомним, что пресс-служба Киевской горгосадминистрации сообщила, что в результате аварии часть потребителей Печерского, Голосеевского и Соломенского районов временно остались без электроснабжения, некоторые потребители — без водоснабжения. Перебои в снабжении наблюдались порядка трех часов, после чего власти отчитались, что повреждения устранены и потребители вновь подключены к электроснабжению.

Политик, экс-депутат Рады Борислав Береза отмечает, что проблема была куда масштабнее, чем пытается представить Киевская администрация.

«На ТЭЦ-5 (Киевтеплоэнерго), которой управляет наше городское руководство, произошла абсолютно рядовая аварийная ситуация, которая имела совершенно неожиданные последствия. Вследствие возгорания на оборудовании 110 кВ ТЭЦ-5 аварийно отключился блок №1, и по цепочке пять подстанций 110 кВ и пять подстанций 35 кВ в Соломенском и Печерском районах Киева. Погасло всё. Даже то, что ни при каких обстоятельствах погаснуть было не должно, например метрополитен. И это очень важный маркер для экспертов», — заявил Береза.

Политик ссылается на мнение энергетиков и экспертов и заявляет, что всем «очень повезло», что при аварии на ТЭЦ в метро не погибли люди:

«Это просто чудо. А с чудесами есть одна проблема — они редко происходят. Значит, в следующий раз может быть трагедия».

Также экс-депутат отмечает, что ТЭЦ-5 всегда была самой «ухоженной» на Украине, и аварийная ситуация такого класса — крайне недобрый знак.

«Для работы на этом оборудовании нужны специалисты, его нужно ремонтировать, обслуживать, менять. Его нужно обновлять, а не только распихивать по карманам прибыль», — резюмировал Береза.