Некрасовское, Ярославская область, 28 июля, 2020, 11:22 — ИА Регнум. В Некрасовском районе Ярославской области в Горьковское водохранилище выпущено более 40 тысяч мальков сазана. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Чернозаводской рыбный завод

Мероприятие считается компенсационным и проводится за счет предприятий, которые нанесли вред водным биоресурсам. Всего на этой неделе будет выпущено более 90 тысяч мальков семейства карповых. Сазан выращен на Чернозаводском рыбном заводе.

— Молоди сазана два месяца, а ее вес достиг 1,5−3 граммов. На нашем заводе несколько прудов, где появляются мальки. Маточное поголовье сазана — 14 особей весом от 5 до 15 килограммов, — рассказал директор Чернозаводского рыбного завода Евгений Кокорин.

Yarregion.ru Выпуск мальков сазана

В июле в Горьковское водохранилище на территории Ярославской области выпущено более 64 тысяч мальков стерляди, с начала 2020 года в реки региона отправили 3,5 миллиона мальков щуки. Это вполовину больше, чем в 2019 году.