Кремёнки, Калужская область, 28 июля, 2020, 11:19 — ИА Регнум. В Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Московской области, который обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера, а также в разбойном нападении и кражах. Об этом 28 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Фото: pixabay.com Лесной массив

По версии следствия, в мае 2019 года вблизи города Кремёнки обвиняемый напал на проезжавшую по лесному массиву на велосипеде женщину, угрожая ножом, потребовал отдать деньги и ценное имущество, а затем совершил в отношении женщины насильственные действия сексуального характера. Спустя месяц, в июне 2019 года, мужчина аналогичным способом напал на другую женщину в лесном массиве вблизи дачного кооператива Жуковского района и также совершил преступление против половой неприкосновенности потерпевшей. В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в изнасилованиях был задержан осенью 2019 года. Одновременно проверялась причастность задержанного мужчины к совершению других преступлений. Так, в сентябре 2019 года приезжий из Подмосковья украл с территории дачного участка в селе Троицкое Жуковского района мобильный телефон и более 40 тыс. рублей, принадлежавшие местной жительнице. Годом ранее, в августе 2018 года, этот мужчина тайно проник в дачный дом села Троицкое, откуда похитил дорогой телефон и ключи от автомобиля с брелоком сигнализации, причинив собственнице ущерб на сумму около 50 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.