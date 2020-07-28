Киев, 28 июля, 2020, 11:01 — ИА Регнум. Сегодня, 28 июля, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина проведет первый диалог с украинским бизнесом по обновлению соглашения об ассоциации с ЕС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выхлоп

Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба правительства Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отмечается, что главная цель мероприятия — дать старт процессу углубленных консультаций с украинским бизнес-сообществом относительно потребностей и ожиданий от обновления соглашения.

«Результатом таких диалогов станет обобщенная позиция бизнеса, которая будет учтена при подготовке переговорной позиции Украины в рамках обновления соглашения», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что официальный Киев озвучивает заявления о необходимости пересмотреть соглашение об ассоциации с ЕС уже больше года, однако никаких практических договоренностей за это время так и не достигнуто.

Первые переговоры на эту тему состоялись в октябре 2019 года в Брюсселе, в генеральном директорате Еврокомиссии по вопросам торговли. Тогда представители Украины заявили, что определенного потолка в отношениях Украина и ЕС уже достигли — «и поэтому надо перейти на новый уровень, на новый этаж, на новое качество отношений».

В мае этого года на тот момент вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина надеется в ближайшей перспективе добиться пересмотра условий, подчеркнув, что именно сейчас — «очень удачный момент» для этого.

В июле народный депутат от «Слуги народа», глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха заявил, что чиновники ЕС пытаются сделать всё для того, чтобы Украина перезаключила соглашение об ассоциации на тех же условиях (которые есть сейчас).