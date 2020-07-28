Токио, 28 июля, 2020, 09:41 — ИА Регнум. Сухопутные силы самообороны Японии будут развивать образовательную программу для военнослужащих в области радиоэлектроники и информационных технологий, стремясь сократить разрыв с Китаем и Россией, сообщает японское информационное агентство «Дзидзи Пресс».

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

Новая учебная программа, посвященная радиоэлектронной борьбе, будет разработана к концу этого месяца в учебном подразделении Сухопутных сил самообороны Японии в Йокосуке, префектура Канагава. Кроме того, в апреле 2021 года планируется старт специального курса в области киберзащиты для японских военнослужащих.

«Китай и Россия укрепляют военный потенциал в сфере информационных технологий и расширяют практические возможности для ведения боевых действий в киберпространстве», — заявил министр обороны Таро Коно в своем выступлении в лагере Сухопутных сил самообороны Японии в Йокосуке. Перед выступлением Коно протестировал новую бортовую систему радиоэлектронной борьбы. Он также проверил единую учебную программу киберобразования для сухопутных, морских и воздушных сил самообороны в лагере.