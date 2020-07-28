Барнаул, 28 июля, 2020, 09:25 — ИА Регнум. Из-за небывалой засухи, которая оставила без урожая аграриев из более 30 районов Алтайского края, перерабатывающим предприятиям, скорее всего, придётся закупать сырьё в других регионах. Об этом сообщают «Вести Алтай» со ссылкой на слова начальника краевого управления по пищевой и перерабатывающей промышленности Александра Большакова.

Засуха

«По разным прогнозам от миллиона до двух миллионов тонн будет недобор урожая. С учётом переходящих остатков прошлого года, которые в пределах миллиона, плюс то, что будет убрано, — в пределах 3,5 миллиона тонн, для наших зерноперерабатывающих предприятий этого урожая в принципе должно хватить. Но традиционно наши крупные холдинги заключают договоры с контрагентами из других регионов на поставку зерновых культур для переработки в Алтайский край», — пояснил чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, общая посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2020 года в хозяйствах всех категорий Алтайского края составила 5171,4 тыс. гектаров (100,8% к уровню 2019 года). По сравнению с 2019 годом посевы зерновых и зернобобовых культур увеличились на 4,0%, в том числе пшеницы — на 3,9%.

Несмотря на то, что засуха в регионе наблюдалось ещё весной, власти региона ввели режим ЧС введён только с 10 июля. К этому времени были погублены посевы в 23 районах Алтайского края. И теперь алтайские аграрии оказались в сложном положении: налоговая, кредитная и зарплатная нагрузка вынуждает многих из них избавляться от годами наработанного бизнеса. Сейчас на продажу выставлено около 30 предприятий разных направлений.

Читайте также: Минсельхоз РФ заинтересовался засухой в Алтайском крае