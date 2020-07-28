Чита, 28 июля, 2020, 08:07 — ИА Регнум. Подросток, прикуривший от свечи в соборе Казанской иконы Божией Матери в Чите, извинился за свой поступок в Instagram и заявил о поступивших в его адрес угрозах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео Забайкальский подросток, прикуривший от свечи в храме

«Я приношу извинения за свой поступок. Прочитав комментарии и сообщения в соцсетях, я понял, ЧТО совершил. Никакого смысла или злого умысла в моем поступке нет и не было. Дело в том, что у меня нет религиозного образования, и даже никаких представлений об этом не было. Тем более я не подумал о чувствах верующих. Сейчас я подвергаюсь осуждению людей, мне даже угрожают», — пишет подросток.

При этом молодой человек не исключил, что поступающие в его адрес угрозы станут реальностью и он пострадает физически.

Тем временем стала известна реакция на произошедший инцидент митрополита Читинского и Петровск-Забайкальского Димитрия. По его словам, родителей подростка приходится только пожалеть и надо посочувствовать им.

Как уже сообщало ИА REGNUM, хулиганская выходка подростка, который прикурил от поминальной свечи в храме, стала поводом для проведения СУ СК РФ по Забайкальскому краю доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих») после того, как видеоролик попал в социальные сети.