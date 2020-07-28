Барнаул, 28 июля, 2020, 07:09 — ИА Регнум. Сахарный диабет заметно ухудшает течение и прогноз при самых разных заболеваниях, поэтому в выводах ученых нет ничего удивительного. Так кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM информацию из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, где сказано, что сахарный диабет при COVID-19 будет протекать тяжелее, а риск смерти значительно возрастает.

Иван Шилов ИА REGNUM Инсулин

Эксперт также отметил, что клиницисты с самого начала пандемии наблюдали увеличенную летальность от COVID-19 при наличии сахарного диабета.

«Однако выводы ученых, теперь подтвержденные авторитетными исследованиями, являются важным вкладом в копилку доказательной базы по новой коронавирусной инфекции. Суть проблемы состоит в том, что имеющаяся при сахарном диабете гипергликемия приводит к полиорганным нарушениям и снижает защитные возможности организма. Не исключено, что присущее сахарному диабету поражение микроциркуляторного русла способствует тромботическим осложнениям, часто фиксируемым при COVID-19», — считает Павел Шумихин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что пациенты с коронавирусной инфекцией, страдающие диабетом, в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации и в 12 раз чаще умирают, сообщил профессор Калифорнийского университета Пракаш Дидванья.