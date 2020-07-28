Курган, 28 июля, 2020, 06:11 — ИА Регнум. В Курганской области дума Целинного района приняла сразу две досрочные отставки по собственному желанию главы Ивана Светличного и спикера думы муниципалитета Алексея Бажитова. Об этом сообщает районная администрация.

Пресс-служба администрации Целинного района Врио главы Целинного района Александр Сытов

Обязанности главы Целинного района временно исполняет первый заместитель Александр Сытов, депутат Александр Банщиков занял кресло председателя местной думы.

Как сообщает пресс-служба администрации Целинного района, в первый же день новый руководитель муниципалитета отправился в Казак-Кочердыкскую школу, где в спортивном зале и лаборантской комнате провис потолок, угрожая обрушением.