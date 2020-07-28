Псков, 28 июля, 2020, 03:38 — ИА Регнум. В рамках формирования конкурсной массы обанкроченного АО «Псковский кабельный завод» конкурсный управляющий объявил распродажу имущества должника. Начальная цена торгов превышает 0,5 млрд рублей, а в состав лота входят объекты недвижимости, земельные участки, оборудование и многое другое. Заявки на участие начали принимать с 27 июля 2020 года, и продлится процедура до 29 августа, передаёт ИА REGNUM.

АО «Псковский кабельный завод»

Банкротом предприятие «Псковкабель», работавшее с 1964 года, было признано в декабре 2018 года. Конкурсным управляющим назначили Анну Комбарову. На сегодня идёт формирование конкурсной массы, объявлены крупные торги. Начальная цена лота — 550 025 141,4 рубля. Ранее торги не состоялись, так как был зарегистрирован единственный участник.

Реализуемое имущество является залогом по долгам перед рядом компаний-кредиторов.

Участнику тендера среди прочего предлагается приобрести пять земельных участков площадью от 4551 до 50 900 кв. м общей рыночной стоимостью 37 727 470 рублей, а также склады, магазин-салон, котельную, свыше 200 наименований оборудования и многое другое.