Тюмень, 28 июля, 2020, 03:16 — ИА Регнум. Массовую гибель рыбы в озере Андреевском рядом с деревней Ачиры Тобольского района Тюменской области могло вызвать бурное цветение зелёных водорослей. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Оперативный штаб Тюменская область Ход исследования воды в озере Андреевском

Оперативный штаб Тюменская область Мор рыбы в озере Андреевском

«В жаркую погоду, как сейчас, водоросли активно растут и в большом количестве поглощают кислород. В результате рыба гибнет», — пояснил сотрудник регионального отдела Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Мурад Алиев.

Впрочем, окончательное заключение о причинах массовой гибели рыбы дадут специалисты Тюменского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Напомним, озеро Андреевское закрыто на карантин в связи со вспышкой гаффской болезни у 10 жителей деревни Ачиры осенью 2019 года. Учёные пришли к выводу, что источником заражения стала рыба, питавшаяся определёнными водорослями. В течение карантина специалисты изучают водоросли водоёма, грунт, его обитателей.