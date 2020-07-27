Канберра, 28 июля, 2020, 00:30 — ИА Регнум. Антимонопольная служба Австралии (Australian Competition and Consumer Commission — ACCC) обвинила IT-гиганта, корпорацию Google в том, что она намеренно вводила пользователей в заблуждение и тем самым использовала их персональных данные для таргетирования рекламы и получения дополнительной прибыли. АССС намерено наложить на Google штраф в несколько миллионов долларов.

Keng Susumpow Офис компании Google

Дело в том, что в 2016 году компания Google не информировала своих пользователей о том, что их личная информация в создаваемых в её информационной системе аккаунтах будет использована для отслеживания того, что эти пользователи делают в браузере Google.

«Это изменение принесло Google много денег, — заявил председатель ACCC Род Симс (Rod Sims). — Мы утверждаем, что эти средства получены нечестным путём».

Новая внутренняя политика позволила Google связать онлайн-действия миллионов пользователей с их именами и личностями, что, по мнению АССС, и привело к быстрому усилению позиции компании на рынке IT.

Google заявляет, что изменение внутренней политики было опциональным, а согласие пользователей на обработку и дальнейшее использование их персональной информации было получено путём чётких и ясных уведомлений.

Следуя положениям австралийской правовой системы, ACCC намерена создать прецедент судебного решения, чтобы обязать все онлайн-платформы, независимо от юрисдикции, в которой они зарегистрированы, следовать принятым с Австралии общим правилам в отношении сбора, обработки и использования персональных данных для того, чтобы защитить права носителей этих данных.

Google — американская транснациональная корпорация, реорганизованная 15 октября 2015 года в международный конгломерат Alphabet Inc. Сейчас она является компанией в составе холдинга Alphabet, инвестирующей в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии. Google поддерживает и разрабатывает ряд интернет-сервисов и продуктов и получает прибыль в первую очередь от рекламы через свою программу Ads. Компания была зарегистрирована 4 января 1996 года, а 19 августа 2004 года начала продажу своих акций на фондовом рынке. В 2007 году Google приобрела компанию Double Click, специализирующуюся на технологиях онлайн-рекламы. Условием одобрения сделки было обязательство Google не связывать персональные данные пользователей сервисов Google с данными о тех же людях, собираемыми Double Click. Тем не менее в своём стремлении к извлечению дополнительной прибыли Google нарушила своё обязательство.