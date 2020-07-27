Киев, 27 июля, 2020, 23:58 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе рабочего визита в Варшаву и встреч со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем обсудили роль обеих стран в охране энергетической безопасности Европы, сообщает 27 июля пресс-служба МИД Украины.

Gazprom.ru Центр управления газопроводом «Северный поток». Цуг, Швейцария

Отмечено, что стороны подтвердили намерение реализовать трехсторонний меморандум Украины, Польши и США о сотрудничестве в энергетике для диверсификации источников энергоснабжения Европы.

«Стороны подчеркнули, что российский проект «Северный поток 2» несет угрозу энергетической безопасности всей Европы и договорились предпринимать дальнейшие шаги, чтобы не допустить его реализацию», — указано в сообщении МИД Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, очередные санкции США приостановили строительство газопровода «Северный поток — 2» силами европейских подрядчиков. Готовый на 94% газопровод решено достроить силами российской стороны.