Буэнос-Айрес, 27 июля, 2020, 23:52 — ИА Регнум. В Аргентине начались испытания на людях новой гипериммунной сыворотки против COVID-19. Об этом 27 июля сообщает телеканал TN.

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Сообщается, что сыворотка представляет собой разновидность пассивной иммунизации, которая состоит в введении антител пациентам, что позволяет блокировать или предотвращать распространение инфекции. По своему действию сыворотка напоминает препараты, которые используются при укусах змей или скорпионов, а также при риске заболевания столбняком и бешеством.

Подчеркивается, что это экслюзивная разработка Аргентины. Сыворотку протестируют на 242 пациентах с COVID-19 в среднем и тяжелом состоянии.

Пока испытания проходят в четырех медицинских учреждениях, но его планируется распространить ещё более чем на 10 больниц.