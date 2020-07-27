Портленд, США, 27 июля, 2020, 23:47 — ИА Регнум. Дополнительный контингент федеральных сил полиции и спецназа направлен в город Портленд (штат Орегон, США) для подавления беспорядков, пишет 27 июля The Washington Post.

U.S. Special Operations Command Europe Американский спецназ

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комментируя протесты и беспорядки в Портленде, президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ преувеличивают масштабы направляемых туда федеральных сил.

Беспорядки носят разрушительный характер. Опасными власти сочли протесты у здания суда. Протестующих разгоняла полиция.