Мехико, 27 июля, 2020, 23:31 — ИА Регнум. Согласно подсчету экспертов, ВВП Мексики во втором квартале мог сократиться более чем на 17%, 27 июля сообщает агентство Reuters.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Мексика

Прогноз агентства основан на опросе 13 аналитиков, средний прогноз падения мексиканской экономики за апрель-июнь составил 17,7%.

Если экономика Мексики сократится в соответствии с прогнозом, это будет означать самое резкое падение ВВП страны с начала 1993 года. В первом квартале года ВВП Мексики сократился на 1,2%.

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