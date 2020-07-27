Анкара, 27 июля, 2020, 23:15 — ИА Регнум. Москва и Анкара могут сотрудничать в области освоения космоса, заявил Алексей Ерхов, посол России в Турции, в своей статье от 27 июля для газеты Daily Sabah.

The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation Алексей Ерхов

Российский дипломат отметил, что запуск Турцией собственной космической программы, открытие ею национального космического центра является хорошей основной для сотрудничества Москвы и Анкары в этой области.

На первом этапе, отметил Ерхов, это должно быть обсуждение «соответствующих резолюций ООН, направленных на выработку справедливых механизмов регулирования совместного использования космического пространства».

Он призвал осваивать космос не для размещения там военных баз, а для науки.

Ерхов «Поэтому, когда мы, наконец, откроем Солярис, очень надеемся, что на его орбите будет размещена не военная база, а научная станция для исследования галактики».

Автор статьи добавил, что есть страны, которые хотят использовать космос именно для войны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, широкий резонанс вызвал апрельский указ президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, в котором говорится, что США не считают космос «всеобщим достоянием».

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