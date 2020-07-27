Женева, Швейцария, 27 июля, 2020, 23:14 — ИА Регнум. Во всём мире за последние сутки зафиксировано 254 274 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 16 114 449 человек. Об этом сообщила 27 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Gov.cn Палата интенсивной терапии в госпитале Ухани

Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 5490 пациентов с COVID-19. Общее число подтверждённых случаев летального исхода от заболевания возросло до 646 641.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 200 625 новых случаях заражения и 4823 скончавшихся пациентах с COVID-19 за сутки.