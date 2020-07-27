Тирана, 27 июля, 2020, 23:25 — ИА Регнум. Посольство США в Тиране 25 июля передало в распоряжение Института общественного здравоохранения Албании 29 тысяч комплектов тестов на коронавирус.

Mos.ru Тесты на коронавирус

На официальной странице посольства в социальной сети Facebook говорится, что с начала пандемии COVID-19 США через Государственный департамент и USAID (Агентство США по международному развитию) выделили уже свыше 1,5 миллиарда долларов помощи на борьбу с вирусом в разных странах.

Албания находится на последнем месте в регионе Западные Балканы по интенсивности тестирования на коронавирус, что связано с бедностью страны, помимо пандемии и сопутствующего ей экономического кризиса, недавно пережившей серию разрушительных землетрясений.