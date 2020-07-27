Багдад, 27 июля, 2020, 23:01 — ИА Регнум. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми осудил действия полиции и пообещал расследование гибели протестующих на площади Тахрир в Багдаде, 27 июля сообщает агентство Reuters.

U.S. Air Force Иракские полицейские

«У сил безопасности не было разрешения стрелять даже одной пулей в сторону протестующих» , — заявил премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на площади Тахрир в столице Ирака впервые за несколько месяцев произошли столкновения с полицией, которые привели к человеческим жертвам.

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