Санкт-Петербург, 27 июля, 2020, 23:00 — ИА Регнум. Генеральный директор петербургкого «Зенита» Александр Медведев высказался касательно перехода защитника «Ливерпуля» Деяна Ловрена в состав «сине-бело-голубых».

Анна Нэсси Деян Ловрен

Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатил за игрока 12 миллионов евро, однако, по словам Медведева, в СМИ распространяется ложная сумма.

«Сумма трансфера, которая публикуется в СМИ, не соответствует действительности. Мы удовлетворены условиями трансфера и договоренностями с футболистом.

Известно, что Деян — настоящий боец, он полностью отдает себя игре. Такие игроки нужны команде. Опыт игры и победы в Лиге чемпионов очень важен.

Не вижу смысла обсуждать процесс. Главное, что есть результат», — приводит слова Медведева ТАСС.

В минувшем розыгрыше АПЛ Ловрена вышел на поле в десяти матчах, отличившись одной результативной передачей.