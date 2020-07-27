Иерусалим, 27 июля, 2020, 22:57 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал «Хезболлу» «не играть с огнем» после столкновения на ливано-израильской границе, 27 июля сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

«Мы серьезно относимся к этой попытке проникнуть на нашу территорию. «Хезболла» и Ливан несут полную ответственность за этот инцидент» , — отметил Нетаньяху в телевизионном выступлении.

Министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что любая операция «Хезболлы» на израильской границе вызовет «мощный ответ Израиля».

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