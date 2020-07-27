Санкт-Петербург, 27 июля, 2020, 22:17 — ИА Регнум. Защитник Игорь Смольников высказался касательно своего решения уйти из петербургского «Зенита».

Михаил Разуваев Игорь Смольников

«Скоро в моей карьере начинается новый этап, но я всегда был и буду горд тем, что играл за «Зенит»! Для меня этот клуб стал семьей, а Петербург — домом, который навсегда останется в моем сердце. Я бесконечно благодарен всем болельщикам за поддержку, которую я чувствовал на протяжении всех 7 лет, команде, руководству и каждому человеку, который искренне, не жалея себя, отдавал силы за наш родной «Зенит»! Спасибо «Зениту» за предложения продлить контракт, но я принял решение покинуть клуб.

Это решение далось мне нелегко, для меня и моей семьи оно очень сложное и, тем не менее, я это делаю с гордостью, с чувством удовлетворения за проделанную работу и с нетерпением жду нового вызова!

За эти годы мы вместе пережили множество судьбоносных матчей, мы трижды становились чемпионами, но главное — я видел, как тысячи людей встают за нас, разделяя как наши победы, так и наши поражения. Это бесценно. Зная, что за моей спиной «Зенит», я еще больше хочу играть и двигаться дальше!

Еще раз огромное спасибо всем и каждому. Удачи в будущем», — написал в своем «Инстаграме» футболист.

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги Игорь Смольников принял участие в 12 матчах, в которых отличился одной результативной передачей.